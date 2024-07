Aspirazione attraverso sonda nasogastrica

Liquidi somministrati per via endovenosa

Intervento chirurgico per lo strangolamento

Talvolta, colostomia

In qualsiasi caso di sospetta occlusione intestinale si deve ricorrere al ricovero in ospedale.

Spesso, un tubicino lungo e sottile viene fatto passare attraverso il naso e posizionato nello stomaco o nell’intestino (sondino nasogastrico). La sonda è posta in aspirazione, in maniera tale da eliminare il materiale accumulato a monte dell’occlusione. Vengono somministrati in vena (per via endovenosa) liquidi ed elettroliti (sodio, cloro e potassio), al fine di compensare la perdita di acqua e sali dovuta al vomito o alla diarrea.

Talvolta un’occlusione si risolve senza ulteriori trattamenti, soprattutto se dovuta a cicatrici o aderenze. Talvolta, per trattare alcune patologie, come la torsione di un segmento intestinale nella parte inferiore dell’intestino crasso, può essere utilizzato un endoscopio (sonda flessibile di esplorazione), che viene inserito attraverso l’ano, o un clisma baritato, che distende l’intestino crasso. Il più delle volte, tuttavia, si interviene chirurgicamente quanto prima possibile in caso di sospetto strangolamento.

In base alla causa che ha determinato l’occlusione e all’aspetto dell’intestino, l’intervento chirurgico potrà risolvere la situazione evitando o meno l’asportazione di un segmento dell’intestino. In alcuni casi le aderenze possono essere incise per liberare il segmento di intestino intrappolato, anche se tendono a riformarsi ricreando l’ostruzione. In alcuni casi, per alleviare l’ostruzione è necessaria un’ileostomia (una procedura in cui un’estremità dell’intestino tenue viene fissata in via definitiva a un’apertura chirurgica creata nella parete addominale) o una colostomia (un’apertura tra l’intestino crasso e la parete addominale creata chirurgicamente, vedere la figura Informazioni sulla colostomia).