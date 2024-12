Panoramica sulle fratture

Dopo essere stata riallineata, la parte lesionata deve essere mantenuta ferma (immobilizzata).

Dopo la riduzione chiusa di una frattura, vengono solitamente usati gessi, tutori o bendaggi.

Durante la riduzione aperta di una frattura vengono spesso utilizzati dispositivi metallici, come chiodi, viti, aste e piastre. Questa procedura è detta riduzione a cielo aperto con fissazione interna (ORIF).

L’immobilizzazione riduce il dolore e, evitando ulteriori lesioni ai tessuti circostanti, agevola la guarigione. Se è fratturato l’osso di una gamba o di un braccio, l’immobilizzazione può contribuire a prevenire l’embolia lipidica. L’immobilizzazione è utile per la maggior parte delle fratture di entità moderata o grave. Vengono immobilizzate le articolazioni a entrambi i lati della frattura.

Se l’immobilizzazione dura troppo a lungo (ad esempio, per più di qualche settimana nei giovani adulti), l’articolazione può diventare rigida, talvolta definitivamente, e i muscoli possono accorciarsi (causando contratture) o ridursi di volume (atrofia). Possono formarsi dei coaguli di sangue. Problemi di questo tipo possono svilupparsi rapidamente e le contratture possono diventare permanenti, di solito nelle persone anziane. Di conseguenza, il medico incoraggia il movimento non appena la frattura guarisce. Inoltre, è preferibile utilizzare trattamenti che consentono alle persone anziane di camminare appena possibile (ad esempio la riparazione chirurgica di una frattura dell’anca), rispetto a quelli che richiedono l’immobilizzazione per lungo tempo (come il riposo a letto o un gesso).

I fisioterapisti possono consigliare cosa è possibile fare, mentre la parte lesionata è immobilizzata, per mantenere il più possibile la forza, la mobilità articolare e la funzionalità. Al termine dell’immobilizzazione, i fisioterapisti possono aiutare con esercizi per rafforzare e stabilizzare la parte lesa. Questi esercizi possono aiutare a prevenire future lesioni e ridotta funzionalità.

La necessità di immobilizzazione e il tipo di tecnica utilizzata dipendono dal tipo di frattura.

La maggior parte delle fratture viene immobilizzata con un gesso, un tutore o un bendaggio fino alla guarigione. Senza immobilizzazione, le estremità fratturate rischiano di spostarsi, la guarigione è più lenta e le ossa possono non risaldarsi. Se le estremità delle ossa fratturate sono separate o non allineate, devono essere riallineate (ridotte) prima di venire immobilizzate.

Per le lesioni che richiedono un’immobilizzazione prolungata di settimane, si utilizzano solitamente le ingessature.

Copertura commerciale per apparecchio gessato Immagine Immagine per gentile concessione della dottoressa Danielle Campagne.

Per applicare un gesso, il medico avvolge la parte lesionata in un panno, quindi appone uno strato di materiale morbido cotonoso per proteggere la pelle dalla pressione e dallo sfregamento. Sopra questa imbottitura, si avvolgono delle bende di cotone inumidite e impregnate di gesso oppure strisce di vetroresina inumidite, che induriscono una volta asciutte. Per immobilizzare un osso fratturato le cui estremità sono state separate viene spesso utilizzato il gesso, perché è facile modellarlo ed è meno probabile che sfreghi contro il corpo. Le ingessature in vetroresina sono più resistenti, più leggere e più durature. Dopo circa una settimana, il gonfiore si riduce. A questo punto, l’ingessatura in gesso può essere sostituita talvolta con un’ingessatura in vetroresina, che si adatta meglio all’arto.

Alle persone che necessitano di un’ingessatura vengono fornite istruzioni speciali per la sua cura. Se a un’ingessatura non viene prestata la cura adeguata, possono insorgere dei problemi. Ad esempio, se un gesso si bagna, l’imbottitura protettiva sottostante può inumidirsi e potrebbe essere impossibile asciugarla completamente. Di conseguenza, la cute può macerare e lesionarsi, e si possono formare delle ulcere. Inoltre, un’ingessatura in gesso che si bagna può sgretolarsi e, pertanto, cessare di proteggere e immobilizzare la zona lesionata.

I soggetti vengono istruiti a mantenere, per quanto possibile, l’ingessatura in posizione elevata, a livello del cuore o sopra di esso, soprattutto nelle prime 24-48 ore. Inoltre, a intervalli regolari è necessario flettere ed estendere le dita delle mani o muovere le dita dei piedi. Queste strategie agevolano il deflusso del sangue dall’arto lesionato e, quindi, prevengono il gonfiore.

Qualora l’ingessatura provochi un dolore che persiste o si aggrava, si percepisca troppo stretta oppure determini la comparsa di nuovo intorpidimento o debolezza, si deve immediatamente contattare un medico o recarsi al pronto soccorso. Questi sintomi possono essere dovuti allo sviluppo di una piaga da decubito o della sindrome compartimentale. In tali casi, può essere necessario che il medico rimuova l’ingessatura e ne applichi un’altra.

Per immobilizzare alcune fratture, soprattutto se è necessario mantenere l’immobilizzazione solo per qualche giorno, si può utilizzare un tutore. I tutori consentono di applicare del ghiaccio.

Un tutore è una lunga e sottile lastra di gesso, vetroresina o alluminio applicata con un bendaggio elastico o un cerotto. Poiché la lastra non circonda completamente l’arto, consente una certa possibilità di espansione in caso si sviluppi gonfiore nell’area lesionata. Pertanto, un tutore non aumenta il rischio di sviluppare la sindrome compartimentale. Alcune lesioni che alla fine necessitano di ingessatura vengono prima immobilizzate con un tutore fino a quando la maggior parte del gonfiore non scompare.

Per le fratture delle dita, sono abitualmente impiegate stecche di alluminio rivestite di spugna.

Un reggibraccio fornisce di per sé un sostegno sufficiente e comodo per molte fratture della spalla e del gomito. Il peso del braccio che tira verso il basso contribuisce a mantenere allineate molte fratture della spalla. Il bendaggio può risultare utile in caso di effetti indesiderati di un’immobilizzazione completa. Ad esempio, se una spalla è completamente immobilizzata, i tessuti intorno all’articolazione possono diventare rigidi, talvolta entro pochi giorni, rendendo impossibile il movimento della spalla (spalla congelata). Il bendaggio limita il movimento della spalla e del gomito, ma permette il movimento della mano.

Per evitare che il braccio oscilli verso l’esterno, soprattutto di notte, insieme al bendaggio si può utilizzare una fascia toracica, che può essere un pezzo di stoffa o una benda. Questa fascia viene avvolta intorno alla schiena e sopra la parte lesionata.

Il riposo a letto, talvolta necessario per le fratture (come nel caso di alcune fratture della colonna vertebrale o del bacino), può causare problemi, tra cui la formazione di trombi e una riduzione della forma fisica generale (decondizionamento). Pertanto, il riposo a letto non viene consigliato frequentemente.

Avere cura di un gesso