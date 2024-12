Fratture del calcagno

Consulto con uno specialista ortopedico

Talvolta protezione (solitamente con un tutore), riposo, ghiaccio, compressione e sollevamento

Ingessatura (quando il gonfiore si è ridotto)

Eventualmente, intervento chirurgico

Fisioterapia dopo la guarigione

Il medico consulta uno specialista (ortopedico) per stabilire il trattamento migliore per le fratture calcaneali. A seconda del tipo di frattura, può essere necessario l’intervento chirurgico.

Se la frattura non interessa l’articolazione, il trattamento comporta la protezione (solitamente mediante un tutore), il riposo (usare le stampelle e non caricare il piede), il ghiaccio, la compressione (pressione) e il sollevamento (terapia PRICE). Una volta che il gonfiore si è ridotto, il soggetto può essere inviato a un ortopedico per l’applicazione di un gesso.

Se l’intervento chirurgico sia o meno il trattamento migliore in caso di interessamento articolare, è tuttora argomento di discussione. Se è necessario un intervento chirurgico, viene eseguita la riduzione a cielo aperto con fissazione interna (ORIF).

Il soggetto viene istruito a non caricare in alcun modo il calcagno, fino a quando la frattura non sia guarita. Il tempo necessario dipende dalla lesione e può essere anche di diversi mesi. Spesso, il medico incoraggia il paziente a muovere il piede e la caviglia, e talvolta a caricare quest’ultima, non appena è possibile farlo senza provare troppo dolore.

È necessaria la fisioterapia. Questa consiste in esercizi specifici per migliorare la mobilità articolare del piede e della caviglia interessati e per rafforzare i muscoli di sostegno.

Quando si inizia a camminare, potrebbe essere necessario utilizzare un bastone oppure un’apposita calzatura per proteggere il piede da ulteriori lesioni. Se il soggetto non segue esattamente le istruzioni del medico in merito al momento in cui iniziare a camminare e al modo in cui farlo, l’osso potrebbe non guarire in modo ottimale.