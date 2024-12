Esami del sangue

Esami di diagnostica per immagini quali radiografia, tomografia computerizzata (TC), risonanza magnetica per immagini (RMI), scintigrafia ossea o scintigrafia con leucociti marcati

I sintomi e i reperti dell’esame obiettivo eseguito dal medico possono indicare un’osteomielite. Ad esempio, il medico può sospettare l’osteomielite in un soggetto che abbia un dolore osseo persistente inspiegabile, con o senza febbre, e si senta quasi sempre stanco.

Se il medico sospetta osteomielite, esegue uno dei seguenti esami del sangue per misurare l’infiammazione:

La velocità di eritrosedimentazione (VES), un esame che misura la velocità con cui i globuli rossi si depositano sul fondo di una provetta che contiene sangue

I livelli di proteina C-reattiva (una proteina che circola nel sangue e aumenta drasticamente in presenza di infiammazione)

L’infiammazione è solitamente presente se i valori della VES o il livello della proteina C-reattiva sono aumentati. Inoltre, gli esami del sangue indicano spesso alti livelli di globuli bianchi. Gli esiti degli esami del sangue non sono sufficienti per formulare la diagnosi di osteomielite. Tuttavia, se i risultati non evidenziano la presenza di infiammazione, o la evidenziano solo in minima parte, può significare che il soggetto non è affetto da osteomielite.

Una radiografia può evidenziare cambiamenti caratteristici dell’osteomielite, ma talvolta non prima di 2-4 settimane dal manifestarsi dei primi sintomi.

Se i risultati della radiografia non sono chiari o se i sintomi sono gravi, viene eseguita una tomografia computerizzata (TC) o una risonanza magnetica per immagini (RMI). La TC e la RMI consentono di identificare le aree o le articolazioni infette e di rivelare infezioni adiacenti come ad esempio ascessi.

In alternativa, può essere effettuata una scintigrafia ossea (immagini delle ossa registrate dopo aver iniettato una sostanza chiamata tecnezio radioattivo). L’area infetta appare quasi sempre alterata alla scintigrafia, tranne che nei bambini piccoli perché la scintigrafia può non indicare in maniera affidabile anomalie nelle ossa in fase di crescita. Tuttavia, una scintigrafia non può sempre distinguere le infezioni da altre patologie dell’osso. Le scintigrafie con leucociti marcati (immagini acquisite dopo aver iniettato in vena leucociti marcati con indio) possono contribuire a distinguere tra un’infezione e altri disturbi in aree anomale sui reperti scintigrafici.

Per diagnosticare un’infezione ossea e identificare l’organismo che la causa, i medici possono prelevare campioni di sangue, di pus, di liquido articolare o dell’osso stesso per esaminarli. In genere, nell’osteomielite vertebrale si prelevano campioni di tessuto osseo con un ago o con un intervento chirurgico.