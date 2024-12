Panoramica sull’arteriopatia periferica

Le arteriopatie periferiche determinano una riduzione del flusso ematico nelle arterie del torso, delle braccia e delle gambe.

Arterie della gamba Immagine

In genere, i medici usano il termine arteriopatia periferica per indicare uno stato di cattiva circolazione del sangue nelle arterie delle gambe causata da aterosclerosi. Tuttavia, le arteriopatie periferiche possono colpire anche altre arterie, come quelle delle braccia, ed essere dovute ad altre cause. Le patologie che interessano le arterie che irrorano il cervello vengono trattate separatamente, nell’ambito delle malattie cerebrovascolari. Le malattie che riducono il flusso ematico delle arterie addominali vengono trattate separatamente, nell’ambito dell’occlusione della branca aortica addominale.