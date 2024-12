Trombosi venosa profonda (TVP)

I farmaci anticoagulanti sono a volte detti fluidificanti del sangue. Riducono la capacità del sangue di coagulare, impedendo la formazione di nuovi coaguli e la crescita di quelli esistenti. Non disgregano né dissolvono i coaguli già formati. Tutti i soggetti con trombosi venosa profonda ricevono anticoagulanti.

I medici di solito utilizzano un’eparina iniettabile (non frazionata o a basso peso molecolare) o fondaparinux, somministrato anche mediante iniezione sottopelle (per via sottocutanea), seguito da un trattamento a lungo termine con un farmaco anticoagulante che può essere assunto per via orale. Il farmaco iniettabile funziona immediatamente, ma se per il paziente è previsto il trattamento con warfarin, sono necessari diversi giorni affinché il farmaco sia pienamente efficace e il paziente deve iniziare ad assumerlo mentre riceve ancora l’anticoagulante iniettabile. Quando il warfarin comincia ad avere effetto, il paziente interrompe l’assunzione del farmaco iniettabile. Gli anticoagulanti orali diretti o nuovi anticoagulanti orali (NAO) sono un’alternativa al warfarin. I NAO includono dabigatran, rivaroxaban, edoxaban e dabigatran. Questi farmaci possiedono un effetto anticoagulante più rapido del warfarin e un’efficacia pari a quella del warfarin nel trattamento dei trombi. Tuttavia, prima di iniziare il trattamento con alcuni dei NAO sono necessari diversi giorni di trattamento con i farmaci iniettabili.

Per i pazienti con coaguli che si ritiene siano correlati al cancro, molti medici preferiscono usare i farmaci iniettabili o un NAO piuttosto che il warfarin. Tuttavia, il warfarin è un’alternativa ragionevole in questi casi.

La durata del trattamento anticoagulante (con warfarin o con un farmaco iniettabile) varia a seconda del grado di rischio. I soggetti nei quali la trombosi venosa profonda è dovuta a una causa specifica temporanea (come un intervento chirurgico o la sospensione di un farmaco) proseguono generalmente la terapia anticoagulante per 3-6 mesi. In assenza di una causa specifica, il trattamento con anticoagulanti dura almeno 6 mesi. La terapia anticoagulante deve essere continuata indefinitamente se la causa non è temporanea (ad esempio una coagulopatia) o se il paziente ha avuto due o più episodi di trombosi venosa profonda.

L’uso di anticoagulanti aumenta il rischio di emorragie, sia interne sia esterne. Per ridurre al minimo tale rischio, i pazienti trattati con warfarin devono sottoporsi a esami del sangue periodici per verificare l’entità dell’azione anticoagulante del farmaco. La dose di warfarin viene regolata in base ai risultati delle analisi. Le analisi del sangue vengono di solito eseguite una o due volte alla settimana per 1-2 mesi, quindi ogni 4-6 settimane.

Molti farmaci e alimenti diversi cambiano il modo in cui l’organismo metabolizza il warfarin (vedere anche Interazioni tra farmaci). Alcuni farmaci e alimenti ne aumentano la metabolizzazione, rendendo la dose di warfarin meno efficace e aumentando il rischio di un altro trombo. Altri farmaci e alimenti rallentano la metabolizzazione del warfarin, aumentando l’efficacia di una dose, ma anche la probabilità di emorragie. Alcuni soggetti sono inoltre più sensibili al warfarin e possono dover effettuare un test di sensibilità al warfarin che aiuta i medici a regolare i loro livelli.

L’effetto dei NAO sul sangue dei pazienti è più prevedibile rispetto all’effetto del warfarin. Pertanto, a differenza dei soggetti che assumono warfarin, per quelli che assumono NAO non sono necessari frequenti esami del sangue per regolare la dose. Inoltre, i NAO tendono a causare meno episodi emorragici gravi rispetto al warfarin. Tuttavia, le emorragie causate dai NAO possono essere più difficili da arrestare, perché gli antidoti per questi farmaci non sono ampiamente disponibili come quelli per il warfarin.

La complicanza più diffusa dei farmaci anticoagulanti è il sanguinamento eccessivo, che può essere potenzialmente letale. I fattori di rischio di sanguinamento eccessivo includono un’età pari o superiore a 65 anni oppure

Ai soggetti in terapia con warfarin i medici possono prescrivere vitamina K, trasfusioni di plasma (che contiene fattori coagulanti) o concentrato di complesso protrombinico per annullare gli effetti del warfarin e interrompere l’emorragia. Ai soggetti che assumono eparina i medici possono somministrare protamina per annullare in parte gli effetti.

Ai soggetti che assumono alcuni NAO i medici possono somministrare andexanet alfa o concentrato del complesso protrombinico per annullare gli effetti dei NAO e arrestare l’emorragia.