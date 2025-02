Di solito, un bendaggio

Esercizi di mobilizzazione

Talvolta, intervento chirurgico per riallineare le ossa fratturate o sostituire l’articolazione

La maggior parte delle fratture del braccio viene trattata con un bendaggio, a volte mantenuto in posizione da un pezzo di stoffa o una benda (fascia toracica, vedere figura Tecniche di immobilizzazione articolare utilizzate comunemente).

Immobilizzatore della spalla Immagine

Appena possibile, si iniziano esercizi per mobilizzare l’articolazione della spalla in tutta la sua ampiezza di movimento, come gli esercizi di Codman, in quanto questa articolazione è soggetta a rigidità permanente, soprattutto nelle persone anziane.

Esercizi di Codman

Se l’osso è fratturato in diverse parti, si richiede l’intervento di un chirurgo ortopedico, che allinea le parti fratturate e le fissa inserendovi placche, viti e fili di metallo (la cosiddetta riduzione a cielo aperto con fissazione interna, o ORIF).

Talvolta è necessario sostituire l’articolazione della spalla.