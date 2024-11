Fratture del palmo della mano

Per le ferite aperte, in particolare i “morsi da lotta”, antibiotici per prevenire l’infezione

Talvolta, riallineamento delle ossa fratturate

Tutore

Se in prossimità dell’articolazione della mano danneggiata sono presenti delle ferite, è possibile che il soggetto abbia colpito qualcuno sulla bocca. In questo caso, il medico può pulire la ferita e prescrivere degli antibiotici per contribuire a prevenire un’infezione.

Il trattamento delle fratture metacarpali prevede l’applicazione di un tutore (ad esempio una doccia ulnare) da portare per diverse settimane. Se sia o meno necessario il riposizionamento dei frammenti ossei (riduzione) prima dell’applicazione del tutore dipende dal tipo di frattura.

Stecca ulnare

Se le parti fratturate sono fortemente disallineate o ruotate, il medico può solitamente riportarle in sede senza eseguire un intervento chirurgico (riduzione chiusa).

Prima di riposizionare i frammenti ossei, per evitare che il soggetto avverta dolore, il medico può effettuare una delle seguenti operazioni:

blocco nervoso attraverso l’ematoma

blocco del nervo ulnare

Per il blocco nervoso attraverso l’ematoma, un ago viene inserito attraverso la cute nell’ematoma (una raccolta di sangue che si forma a seguito della frattura), quindi si inietta della lidocaina (un anestetico), che rende insensibile l’area circostante le ossa fratturate.

Per il blocco del nervo ulnare, viene iniettato un anestetico nei nervi dell’area. Questa procedura impedisce ai nervi di inviare i segnali del dolore al cervello. Il nervo ulnare discende dal gomito fino al mignolo e all’anulare.

Dopo la rimozione del tutore, in modo graduale vengono iniziati gli esercizi per mobilizzare la mano e le dita in tutta la loro ampiezza di movimento. In genere, si recupera completamente l’uso della mano.