Complicanze del diabete mellito

Una delle sfide derivanti dal tentativo di controllare rigorosamente i livelli di glucosio nel sangue è il possibile abbassamento eccessivo di tali livelli (ipoglicemia) con alcuni farmaci ipoglicemizzanti comunemente utilizzati (come insulina o sulfaniluree). È importante riconoscere la presenza di bassi livelli di glucosio nel sangue in quanto il trattamento dell’ipoglicemia rappresenta un’emergenza. I sintomi possono comprendere attacchi di fame, battito cardiaco accelerato, tremore, sudorazione e incapacità di ragionare in modo chiaro.

Se l’ipoglicemia è molto grave, deve essere rapidamente somministrato zucchero per prevenire danni permanenti e alleviare i sintomi. Nella maggior parte dei casi, il diabetico può assumere zucchero. È possibile somministrare zucchero in qualsiasi forma, anche se il glucosio agisce più rapidamente rispetto allo zucchero da tavola (saccarosio). Molti diabetici portano con sé compresse di glucosio o confezioni con un gel contenente glucosio. Altre possibilità prevedono l’assunzione di un bicchiere di latte (che contiene lattosio, un tipo di zucchero), acqua zuccherata, succo di frutta o una porzione di torta, frutta o altri tipi di dolci. In situazioni più gravi può essere necessaria la somministrazione di glucosio per via endovenosa da parte di professionisti sanitari di emergenza.

Un altro trattamento dell’ipoglicemia consiste nell’impiego del glucagone. Il glucagone può essere iniettato per via intramuscolare o inalato sotto forma di spray nasale in polvere e induce il fegato a liberare grandi quantità di glucosio in pochi minuti. Sono disponibili piccoli kit portatili contenenti una siringa o una penna (autoiniettore) riempita di glucagone per le persone con episodi frequenti di ipoglicemia, da utilizzare in situazioni in cui non è possibile ingerire zucchero per via orale.