Fratture delle ossa sesamoidi

Uso di una calzatura appositamente concepita

Se il dolore persiste, eventualmente intervento chirurgico

Se le ossa sesamoidi sono fratturate ma non dislocate, può essere necessario solo indossare una calzatura piatta e rigida, appositamente concepita per immobilizzare i frammenti ossei. Queste calzature sono progettate per essere indossate in caso di frattura del piede ed hanno la punta aperta e chiusure in velcro.

L’impiego di un’imbottitura o di speciali plantari (ortesi) nella scarpa contribuisce ad alleviare il dolore. I farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) possono contribuire ad alleviare il dolore e il gonfiore.

Se il dolore persiste, può rendersi necessaria la rimozione chirurgica dell’osso sesamoide fratturato. Tuttavia, la rimozione di una o entrambe queste ossa può influire sulla mobilità del piede.