Per la maggior parte delle fratture stabili, un tutore a stivaletto o un’ingessatura

Per fratture instabili, talvolta un intervento chirurgico per riallineare le ossa fratturate

Per la maggior parte delle fratture della caviglia stabili (tra cui le fratture da avulsione), viene prescritto un tutore a stivaletto o applicata un’ingessatura, da portare per circa 6 settimane. Un tutore a stivaletto è dotato di chiusure in velcro e un telaio e un rivestimento rigidi per proteggere il piede da ulteriori lesioni. Le fratture della caviglia stabili generalmente guariscono bene.

Tutore a stivaletto Immagine Immagine per gentile concessione della dottoressa Danielle Campagne.

Le fratture della caviglia instabili possono richiedere un intervento chirurgico. Di solito, viene eseguita la riduzione a cielo aperto con fissazione interna (ORIF). Nell’ORIF, i frammenti dell’osso fratturato vengono riposizionati (ridotti) e quindi fissati in sede utilizzando dispositivi quali fili, perni, viti, barre e placche di metallo. Dopo una frattura instabile della caviglia, questa può non essere forte come prima.

Se la caviglia è stabile e i frammenti ossei sono stati riposizionati correttamente, la frattura di solito guarisce bene. Qualora i frammenti ossei non restino in sede, può svilupparsi artrite e la caviglia può fratturarsi nuovamente.