Per le fratture minori stabili, solitamente solo antidolorifici e il movimento (camminare)

Per le fratture gravi, un dispositivo esterno o un intervento chirurgico per immobilizzare il bacino

Se necessario, procedure per fermare l’emorragia

Quando una persona vittima di un grave incidente viene trasportata al pronto soccorso, le lesioni gravi devono essere trattate quanto prima. Se il sanguinamento è grave, devono essere immediatamente adottate misure per fermare l’emorragia. Solitamente è necessario il ricovero in ospedale.

In genere, le fratture pelviche minori stabili guariscono senza causare invalidità permanenti. Raramente è necessario un intervento chirurgico, ma il riposo a letto può essere obbligatorio. Tuttavia, il riposo a letto dovrebbe durare il minor tempo possibile. Gli antidolorifici (analgesici) possono contribuire ad alleviare il dolore in modo sufficiente da permettere al soggetto di camminare. Per evitare la debolezza, la rigidità e altre complicanze che si manifestano con il riposo a letto, il soggetto deve camminare, stare in piedi e caricare tutto il proprio peso sull’articolazione quanto prima, anche se è in grado di farlo solo per breve tempo. Tentare di camminare non pregiudica ulteriormente l’area. La maggior parte delle persone può percorrere brevi distanze senza l’ausilio di un deambulatore entro 1 settimana e può camminare senza aiuto e provando solo un leggero fastidio in 1-2 mesi.

Le fratture pelviche gravi, che sono spesso instabili, devono essere immobilizzate. Il personale dei reparti di emergenza solitamente stabilizza l’articolazione avvolgendola con strisce di stoffa o con un apposito dispositivo (stabilizzatore) nell’attesa che la lesione sia stabilizzata in modo più permanente. Per stabilizzare in modo più solido la lesione, soprattutto se sono presenti altre lesioni gravi, il medico può fissare dall’esterno un telaio di metallo rigido al bacino utilizzando lunghe viti inserite nelle ossa attraverso la cute. Tale dispositivo viene chiamato fissatore esterno. Una volta stabilizzata la lesione, viene solitamente eseguito un intervento chirurgico per allineare le parti fratturate dell’osso e mantenerle in sede con l’inserimento di placche e viti (riduzione a cielo aperto con fissazione interna, o ORIF). Dopo che il bacino è stato stabilizzato, le persone vengono incoraggiate a camminare non appena possibile. In certi casi, la correzione chirurgica della frattura viene eseguita immediatamente, senza usare un fissatore esterno.

Se l’emorragia continua, si può eseguire un’embolizzazione terapeutica o un tamponamento pelvico:

L’ embolizzazione comporta l’inserimento in un vaso sanguigno di un sottile tubo flessibile (catetere), che viene quindi spinto fino al vaso sanguigno danneggiato. Attraverso il catetere, nei vasi sanguigni danneggiati vengono inserite minuscole spirali metalliche o una sostanza simile alla gelatina per occluderli e quindi fermare l’emorragia.

Il tamponamento pelvico comporta un intervento chirurgico per inserire del materiale intorno agli organi pelvici danneggiati. Tale materiale assorbe il sangue ed esercita una pressione sui vasi sanguigni che contribuisce a rallentare o fermare l’emorragia. Una volta che il sanguinamento è cessato, solitamente alcuni giorni dopo, viene eseguito un intervento chirurgico per rimuovere il tamponamento e il bacino viene riparato chirurgicamente (ORIF).

Altre lesioni vengono trattate secondo necessità.