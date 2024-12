Le fratture da stress sono piccole fratture (rotture) incomplete delle ossa dovute a sollecitazioni ripetute più che a un vero e proprio trauma.

(Vedere anche Panoramica sui traumi sportivi.)

Il dolore si manifesta quando si esercita un carico e peggiora gradualmente.

Si procede con le radiografie o la scintigrafia ossea.

La parte fratturata non deve sopportare pesi per almeno 6-12 settimane.

Le fratture da stress si sviluppano quando un ripetuto carico di peso supera la capacità di muscoli di supporto e tendini di assorbire lo stress e ammortizzare le ossa. Le fratture da stress possono interessare il femore, il bacino o la tibia. Oltre la metà delle fratture da stress interessa la parte inferiore della gamba, il più delle volte le ossa centrali del piede (metatarsali).

Le fratture da stress non dipendono da uno specifico trauma (ad esempio una caduta o un colpo) ma si verificano in seguito a stimolazione ripetuta e usura. Di solito le fratture da stress delle ossa metatarsali (fratture da marcia) si verificano nei corridori che cambiano troppo rapidamente l’intensità o la lunghezza degli allenamenti e in persone in condizioni fisiche scarse che percorrono lunghe distanze trasportando un carico (ad esempio le nuove reclute militari). Altri fattori di rischio sono un arco plantare elevato, calzature non in grado di assorbire adeguatamente i colpi e ossa assottigliate (osteoporosi).

Le donne e le ragazze che eseguono allenamenti pesanti non accompagnandoli a una dieta idonea (ad esempio le corse sulle lunghe distanze e gli sport di figura) possono essere a rischio di fratture da stress ed eventualmente di interruzione delle mestruazioni (amenorrea) e di sviluppare osteoporosi, una condizione nota come triade delle atlete (amenorrea, disturbi dell’alimentazione e osteoporosi).

Sintomi delle fratture da stress del piede In questo genere di frattura, il dolore all’avampiede si manifesta dopo un allenamento lungo e intenso, poi scompare subito dopo la sospensione dell’esercizio. Alla ripresa, il dolore insorge prima e può essere così intenso da impedire l’esercizio e persistere anche se non si applica alcun carico. Durante l’esame obiettivo, il piede può mostrare segni di infiammazione acuta oppure il dolore può essere riprodotto applicando una pressione, più o meno contenuta, sul piede. I soggetti che lamentano dolore all’inguine o alla coscia profondo e persistente con il carico devono essere valutati per una possibile frattura femorale da stress vicino all’articolazione dell’anca.

Diagnosi delle fratture da stress del piede Radiografie Di solito si eseguono radiografie standard, che però possono risultare normali fino a circa 2-3 settimane dopo il trauma, quando mostrano che la frattura si sta rimarginando. La diagnosi precoce spesso è possibile con la scintigrafia o la risonanza magnetica per immagini (RMI) ossee. Le donne che presentano una frattura da stress devono rivolgersi al medico per un’eventuale valutazione dell’osteoporosi. Le donne con fratture pelviche o femorali da stress in prossimità dell’anca possono essere affette da osteopenia non diagnosticata, che può richiedere ulteriori esami. Cos’è una frattura da stress?