Riallineamento delle estremità ossee fratturate, eseguito con o senza intervento chirurgico

Un gesso o un telaio di metallo con perni

Per molte fratture del polso, le parti fratturate vengono riallineate (ridotte) dal medico senza intervento chirurgico (riduzione chiusa). Prima di riallineare la frattura, per evitare che il soggetto avverta dolore, il medico può effettuare una delle seguenti operazioni:

Può somministrare antidolorifici oppioidi e/o un sedativo.

Eseguire un blocco nervoso attraverso l’ematoma.

Per il blocco nervoso attraverso l’ematoma, un ago viene inserito attraverso la cute nell’ematoma (una raccolta di sangue che si forma a seguito della frattura) e si inietta della lidocaina (un anestetico), che rende insensibili le parti fratturate prima di riallineare le ossa.

Dopo aver riallineato le ossa, viene applicato un tutore (come una doccia volare o bivalve). Quindi si rinvia il paziente a un chirurgo ortopedico per il follow-up. Di solito, il tutore viene rimosso e si applica un ingessatura, che viene indossata per 4-6 settimane.

Doccia volare

Doccia bivalve

Nel caso vi sia un interessamento articolare o le ossa fratturate siano incastrate tra loro, per riallineare e immobilizzare le parti fratturate si può ricorrere a un intervento chirurgico (riduzione a cielo aperto con fissazione interna, o ORIF), specialmente negli adulti attivi che hanno bisogno di recuperare l’uso completo del polso.

Durante l’intervento chirurgico, l’osso può venire immobilizzato fissandovi direttamente una piastra. In alternativa, il medico può fissare un telaio all’esterno del polso con perni in acciaio inossidabile inseriti nell’osso attraverso la cute (fissatore esterno). Un fissatore esterno è generalmente temporaneo, viene utilizzato finché non è possibile eseguire un intervento chirurgico per inserire dispositivi metallici più definitivi.

Al paziente viene consigliato di muovere le dita della mano, il gomito (se non è immobilizzato) e la spalla ogni giorno, per prevenire la rigidità. Il sollevamento della mano contribuisce a controllare il gonfiore. La sensazione di benessere, la flessibilità e la forza del polso continuano a migliorare per 6-12 mesi dopo la frattura.