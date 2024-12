In una frattura da compressione della colonna vertebrale, la parte a forma di tamburo (corpo) di una o più vertebre collassa su sé stessa e si schiaccia (comprime) assumendo la forma di un cuneo.

Nelle persone anziane affette da osteoporosi, la maggior parte delle fratture da compressione si verifica spontaneamente o è causata da una minima forza lesiva.

Nella maggior parte dei casi, le fratture da compressione dovute a osteoporosi non causano alcun sintomo, ma se si manifesta dolore, questo può peggiorare camminando oppure stando in piedi o seduti per molto tempo.

I medici diagnosticano le fratture da compressione della colonna vertebrale mediante la radiografia o la tomografia computerizzata.

Il trattamento consiste nell’applicazione di corsetti, misure per alleviare il fastidio e talvolta iniezioni di cemento osseo nell’osso fratturato.

Frattura da compressione della colonna vertebrale Immagine

Fratture da compressione della colonna vertebrale

La colonna vertebrale è composta da 24 ossa più un segmento terminale (osso sacro). Le vertebre sostengono la maggior parte del peso corporeo e sono quindi sottoposte a un’elevata pressione. Una vertebra è costituita da una parte a forma di tamburo (corpo) nella parte anteriore, con un foro attraverso cui passa il midollo spinale, e diverse protuberanze ossee (chiamate processi) nella parte posteriore. Dischi di cartilagine interposti tra le vertebre contribuiscono ad ammortizzare i movimenti e a proteggere le ossa.

Nelle fratture da compressione, il corpo di una vertebra collassa, solitamente a causa di un’eccessiva pressione. Queste fratture si verificano solitamente nella parte centrale o inferiore della schiena. Esse sono più frequenti nelle persone anziane, generalmente in quelle affette da osteoporosi, una malattia che indebolisce le ossa. A volte queste fratture si verificano nelle persone affette da un tumore che si è diffuso alla colonna vertebrale, indebolendola (fratture patologiche). Quando l’osso è indebolito, le fratture da compressione possono verificarsi con l’applicazione di una forza minima, come accade quando si solleva un oggetto, ci si piega in avanti, ci si alza dal letto o si inciampa. Talvolta l’interessato non ricorda l’evento che potrebbe aver causato la frattura.

In rari casi, le fratture da compressione o altri tipi di fratture vertebrali sono causate da una forza lesiva intensa, come quella che si produce in un incidente stradale, una caduta da una certa altezza o una ferita d’arma da fuoco. In tali casi, può esservi anche una lesione del midollo spinale e la colonna vertebrale può essere fratturata in più punti. Se la causa è stata una caduta da un’altezza elevata e la persona è atterrata su uno o entrambi i talloni, possono essere presenti anche fratture del calcagno.

(Vedere anche Panoramica sulle fratture.)

Sintomi delle fratture da compressione della colonna vertebrale Circa due terzi delle persone con fratture da compressione dovute a osteoporosi non presentano alcun sintomo e quando si verifica la frattura non avvertono dolore. In caso di fratture vertebrali multiple, la statura può ridursi e la schiena può incurvarsi (cifosi, talvolta definita gobba della vedova). È possibile che il soggetto non sia in grado di mantenere una posizione eretta. Può avere difficoltà a piegarsi, allungare il braccio per prendere qualcosa, sollevare oggetti, salire le scale e camminare. In certi casi, una frattura da compressione provoca dolore alla schiena, che può essere improvviso e lancinante oppure svilupparsi gradualmente. Il dolore può essere di intensità lieve o molto grave. Può trattarsi di un dolore costante e sordo, che può peggiorare quando si cammina, ci si piega in avanti o si resta a lungo in piedi o seduti. Il dolore può irradiarsi all’addome. Colpetti delicati lungo la schiena, come quelli dati dal medico durante un esame obiettivo, provocano fastidio. In genere, il dolore diminuisce dopo circa 4 settimane e scompare dopo circa 12 settimane. Le fratture da compressione non dovute all’osteoporosi causano dolore improvviso e la sede della frattura è dolente alla palpazione. Solitamente sono presenti anche spasmi muscolari. Sapevate che... Altre lesioni In rari casi, le lesioni possono interessare il midollo spinale oppure le radici dei nervi spinali (che attraversano gli spazi fra le vertebre). Queste lesioni si verificano più frequentemente quando la frattura da compressione è dovuta a una forza lesiva intensa, come quella che si produce in un incidente stradale o una caduta da una grande altezza. Le lesioni del midollo spinale possono causare intorpidimento e perdita di sensibilità, debolezza delle gambe e paralisi (vedere figura Dove è danneggiato il midollo spinale?). Le persone possono diventare incapaci di controllare la vescica o l’intestino (incontinenza). Le lesioni delle radici dei nervi spinali sono solitamente molto meno gravi. Esse tendono a causare dolore che si irradia alla gamba e talvolta provocano un leggero indebolimento di una gamba o di un piede.

Diagnosi delle fratture da compressione della colonna vertebrale Valutazione medica

Radiografie

Talvolta, una TC e una RMI Il medico sospetta una frattura da compressione in base ai sintomi. Esegue quindi un esame obiettivo, dando dei leggeri colpetti lungo la parte centrale della schiena, per capire se ne deriva dolore. Per confermare la diagnosi viene eseguita una radiografia. (Vedere anche Diagnosi delle fratture.) Il medico può utilizzare l’osteodensitometria (o assorbimetria bifotonica a raggi X) per misurare la densità minerale ossea, al fine di stabilire l’eventuale presenza di osteoporosi e, in caso affermativo, la sua gravità. Sulla base dei risultati di questo esame, può dare consigli per aiutare a prevenire le fratture da compressione. Se la frattura è dovuta a una forza lesiva intensa, viene eseguita una tomografia computerizzata (TC) e a volte una risonanza magnetica (RMI). I medici verificano anche la presenza di altre lesioni, come le fratture del calcagno e ulteriori fratture nella colonna vertebrale.