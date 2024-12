Un tutore (talvolta seguito da un’ingessatura) oppure una calzatura appositamente concepita

Fisioterapia

Il trattamento delle fratture del piede dipende dall’osso fratturato e dal tipo di frattura, ma solitamente comporta l’applicazione di un tutore (talvolta seguito da un’ingessatura) al piede e alla caviglia oppure l’uso di una calzatura appositamente concepita, con la punta aperta, chiusure in velcro e una suola rigida per proteggere il piede da ulteriori lesioni.

Spesso il soggetto viene istruito a non caricare il piede per un certo periodo di tempo. Il tempo necessario dipende dalla lesione e può essere anche di diverse settimane. Spesso, il medico incoraggia il paziente a muovere il piede e la caviglia non appena è possibile farlo senza provare troppo dolore.

Spesso, è necessaria la fisioterapia. Questa consiste in esercizi specifici per migliorare la flessibilità e la mobilità del piede interessato e per rafforzare i muscoli di sostegno.