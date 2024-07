Fisioterapia

Camminare (deambulazione), da soli o con assistenza, può essere l’obiettivo principale della riabilitazione. Prima di cominciare gli esercizi per la deambulazione, il soggetto deve essere in grado di stare in piedi in equilibrio. Per migliorare l’equilibrio, il soggetto viene invitato a tenersi alle sbarre parallele e a spostare il peso da un lato all’altro e avanti e indietro. Per garantire la sicurezza dell’esercizio, il terapista sta di fronte o dietro. Prima di iniziare gli esercizi di deambulazione, alcuni pazienti devono migliorare la mobilità di un’articolazione o la forza muscolare. Alcuni necessitano di un dispositivo ortesico, quale un tutore.

Quando il soggetto è pronto per gli esercizi di deambulazione, può cominciare sulle sbarre parallele, quindi progredire camminando con l’aiuto di strumenti meccanici, come deambulatore, stampelle o bastone. Alcuni pazienti devono indossare una cintura di sicurezza, che il terapista utilizza per impedire loro di cadere.

Non appena il soggetto è in grado di camminare con sicurezza su una superficie piana, si può iniziare l’allenamento spostandosi su una superficie irregolare o salendo le scale. Nell’esercizio di salita delle scale, il terapista istruirà il paziente ad alzare sul gradino prima l’arto sano. Nell’esercizio di discesa, il terapista istruirà il paziente a muovere sul gradino successivo in basso prima l’arto leso. La frase "buono su, cattivo giù" può aiutare il paziente a ricordare l’ordine. I membri della famiglia e gli assistenti che aiutano il paziente a camminare dovranno imparare il modo corretto di offrire assistenza.

