Cerottaggio

Per alcune lesioni, riallineamento delle ossa fratturate

Uso di calzature comode oppure appositamente concepite

Di solito, l’unico trattamento necessario per le fratture delle dita del piede consiste nell’immobilizzare il dito del piede fratturato unendolo con un cerotto al dito vicino (cerottaggio) per diverse settimane.

Se un dito del piede è piegato in modo anomalo e fuori posto, potrebbe essere necessario riallinearlo (riduzione).

Nel caso si sia raccolto del sangue sotto l’unghia del dito del piede, il medico può farlo fuoriuscire e alleviare il dolore praticando un piccolo foro nell’unghia con un elettrocauterio. Di norma, questa procedura (trapanazione dell’unghia) richiede solo pochi secondi e non sono necessari farmaci antidolorifici.

In caso di frattura dell’alluce, non si deve caricare il piede lesionato e si deve indossare una calzatura appositamente concepita per gli interventi chirurgici al piede, dotata di punta aperta, chiusure in velcro e suola rigida. Dovrebbero venire pianificati appuntamenti di follow-up con un chirurgo ortopedico.

In caso di frattura di un dito del piede diverso dall’alluce, si devono indossare scarpe comode che proteggono il dito fratturato. Le scarpe ampie e morbide esercitano una pressione minore sul dito gonfio, mentre le scarpe a suola rigida sostengono la frattura. Qualora camminare con scarpe normali risulti molto doloroso, si possono indossare calzature appositamente concepite per gli interventi chirurgici al piede.