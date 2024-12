Solitamente, le fratture dell’anca sono molto dolorose e causano dolore a livello dell’inguine.

Se le parti fratturate dell’osso si sono separate, il soggetto non può camminare, stare in piedi né muovere la gamba. In posizione distesa, la gamba interessata può apparire più corta e ruotata verso l’esterno. Tuttavia, se le parti fratturate sono incastrate tra loro e la frattura è piccola, talvolta il soggetto è in grado di camminare e può provare solo un dolore di lieve entità; la gamba appare normale.

Se vi è una notevole fuoriuscita di sangue, dalla frattura o dai vasi sanguigni vicini lacerati, il soggetto può sentirsi stordito o debole. La zona può gonfiarsi e può svilupparsi un livido violaceo.

Quando l’anca è fratturata, talvolta il dolore sembra provenire dal ginocchio invece che dall’anca. Ciò accade perché il ginocchio e l’anca condividono una parte delle stesse vie nervose. Tale dolore è definito dolore riferito.

Le persone costrette a rimanere a letto per molto tempo a causa di una frattura dell’anca sono maggiormente a rischio di sviluppare problemi gravi. I problemi dovuti al confinamento a letto includono

Piaghe da decubito

Coaguli di sangue che possono provocare un’embolia polmonare

Confusione mentale

Polmonite

Perdita di massa muscolare e riduzione della forma fisica generale (decondizionamento)

Le persone anziane hanno maggiori probabilità di manifestare problemi dovuti al riposo a letto che possono avere conseguenze più gravi. La frattura dell’anca può cambiare il loro modo di vivere. Le persone anziane potrebbero non essere più in grado di svolgere le consuete attività quotidiane e potrebbero aver bisogno di qualcuno che li aiuti a casa o essere costrette a trasferirsi in una casa di cura. Se la frattura limita ciò che le persone sono in grado di fare o pone fine alla loro autonomia, può insorgere la depressione.