Radiografie

Talvolta, altri esami di diagnostica per immagini come la tomografia computerizzata

Se si ritiene di avere subito una frattura della clavicola, è necessario consultare un medico il prima possibile.

Anche se il medico di solito è in grado di identificare le fratture della clavicola in base all’esame obiettivo, la procedura diagnostica include la radiografia per localizzare la sede della frattura e determinare l’entità del danno.

A volte sono necessari altri esami di diagnostica per immagini, come la tomografia computerizzata (TC). La TC combina la radiografia con la tecnologia informatica per ottenere un’immagine più dettagliata e tridimensionale della zona lesionata.