Le fratture ossee guariscono meglio quando le due estremità sono a contatto e allineate. Qualora non lo siano, il medico deve intervenire per riposizionarle. Tale intervento è definito “riduzione della frattura” o “riposizionamento osseo”.

Se la frattura comprime un vaso sanguigno o un nervo, oppure se è una frattura aperta, la riduzione viene eseguita immediatamente. In caso contrario, il medico spesso attende alcuni giorni per lasciar diminuire il gonfiore, posizionando un tutore e somministrando farmaci antidolorifici da utilizzare nel frattempo.

Dopo la riduzione della frattura, le parti fratturate devono essere mantenute in sede in modo che non si muovano fino alla completa guarigione. Per mantenerle in sede, il medico può avvalersi di

Stecche

Ingessature

Intervento chirurgico

Le stecche e le ingessature sono realizzate con materiali duri, come il gesso o la vetroresina. In primo luogo i medici applicano imbottiture morbide, in modo che il gesso o la vetroresina non possano graffiare la pelle. In un’ingessatura, il materiale duro avvolge completamente il braccio o la gamba. Nel caso delle stecche, il materiale duro avvolge l’arto solo parzialmente.

Durante l’intervento chirurgico per una frattura ossea, il medico può utilizzare:

Una lunga asta metallica che viene posizionata all’interno della cavità centrale delle ossa

Viti e piastre metalliche che vengono fissate direttamente sulle ossa fratturate

Un telaio metallico posizionato all’esterno della gamba o del braccio che immobilizza le ossa fratturate (fissatore esterno)

In presenza di una frattura aperta, può anche rendersi necessario un intervento chirurgico per detergere le estremità delle ossa fratturate, rimuovendo sporcizia e germi.

Fissatore esterno