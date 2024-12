Bendaggio, tutore o gesso

Talvolta intervento chirurgico

Esercizi riabilitativi della mano

Spesso, se una frattura della mano non viene trattata, la mano rimane deforme e potrebbe non funzionare normalmente. Pertanto, il medico manipola la mano per riportare le ossa nella sede originaria (riduzione) e quindi immobilizza la mano in modo che possa guarire normalmente.

A seconda della sede e della gravità della frattura, si può utilizzare un bendaggio, un tutore o un gesso.

Talvolta, se le ossa non sono in sede o se un’articolazione è instabile, è necessario un intervento chirurgico.

Per prevenire la perdita funzionale, è necessario iniziare quanto prima esercizi riabilitativi della mano.