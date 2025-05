I fatti in Breve

Le fratture della cartilagine di accrescimento si verificano in zone situate all’estremità delle ossa. Queste zone (chiamate anche fisi) permettono ai bambini di crescere. Le fratture della cartilagine di accrescimento si verificano solo nei bambini e negli adolescenti.

Una cartilagine di accrescimento può fratturarsi quando l’osso viene sottoposto a sollecitazioni ripetute oppure quando il bambino subisce una lesione.

In caso di frattura della cartilagine di accrescimento, l’area soprastante è dolente e gonfia, e il bambino ha difficoltà a muovere l’arto interessato.

L’osso può cessare di crescere o deformarsi.

Il medico sospetta questa frattura in base ai sintomi e di solito può diagnosticarla dalle radiografie.

Alcune fratture della cartilagine di accrescimento vengono trattate con un gesso o un tutore; tuttavia, se la frattura è più grave, le estremità fratturate dell’osso vengono riportate in sede (ridotte), con o senza intervento chirurgico, e quindi viene applicato un gesso.

Le cartilagini di accrescimento sono zone cartilaginee situate nelle ossa lunghe (come le ossa del braccio e della gamba). Esse consentono alle ossa di allungarsi fino a quando il bambino non raggiunge l’altezza definitiva. Al termine della crescita, queste cartilagini vengono sostituite da tessuto osseo. Il momento in cui la crescita è completa varia a seconda dell’osso, ma all’età di 20 anni tutte le cartilagini di accrescimento sono sostituite da tessuto osseo.

Individuare le cartilagini di accrescimento

Poiché la cartilagine è più fragile rispetto all’osso, le cartilagini di accrescimento sono particolarmente vulnerabili alle fratture. La frattura di una cartilagine di accrescimento può interrompere la crescita dell’osso o provocare deformità. Se vi è un coinvolgimento articolare, il danno all’articolazione potrebbe essere permanente, con conseguente artrite.

Una frattura può attraversare in linea retta una cartilagine di accrescimento, separando l’osso dalla cartilagine. Oppure, una frattura può estendersi sopra o sotto la cartilagine di accrescimento, a volte arrivando fino all’estremità dell’osso e nell’articolazione. Il tipo più grave di frattura è la frattura da compressione (che provoca lo schiacciamento della cartilagine di accrescimento).

Cause delle fratture della cartilagine di accrescimento Le fratture della cartilagine di accrescimento possono essere la conseguenza di Un incidente, come una caduta o un incidente stradale

Sollecitazioni ripetute delle ossa Le ossa possono subire sollecitazioni con la ripetizione continua dello stesso movimento, come quando i bambini o gli adolescenti si allenano come ginnasti, lanciatori o corridori di fondo.

Sintomi delle fratture della cartilagine di accrescimento La zona sopra la cartilagine di accrescimento è dolente, specialmente quando viene toccata. Inoltre, è gonfia e può risultare calda al tatto. Il bambino ha difficoltà a muovere o caricare l’arto interessato.

Diagnosi delle fratture della cartilagine di accrescimento Radiografie Se un bambino presenta dei sintomi che suggeriscono una frattura della cartilagine di accrescimento, è necessario recarsi da un medico o al pronto soccorso. Il medico sospetta una frattura della cartilagine di accrescimento in base ai sintomi. La radiografia può rilevare la maggior parte delle fratture della fisi. Tuttavia, alcuni tipi di fratture della fisi non possono essere rilevate. Quindi, talvolta si presume la presenza di una frattura e il bambino viene trattato di conseguenza (con un gesso o un tutore). In seguito, dopo pochi giorni, viene eseguito un nuovo esame. Se la zona si presenta ancora dolorante e dolente alla palpazione, probabilmente il bambino ha subito una frattura della cartilagine di accrescimento.