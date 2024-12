Fratture del gomito

Consulto con un chirurgo ortopedico

Di solito, intervento chirurgico per riallineare le ossa fratturate

Raramente, solo un tutore

Generalmente viene consultato un chirurgo ortopedico perché le fratture dell’omero distale in prossimità del gomito spesso coinvolgono i nervi o i vasi sanguigni e possono causare problemi a lungo termine.

Se le ossa non si sono disallineate, per immobilizzare l’osso fratturato può essere utilizzato un tutore. Nella maggior parte dei casi, viene richiesto il ricovero in ospedale, in modo che i medici possono determinare se si sono verificati danni a carico dei vasi sanguigni o dei nervi. Tuttavia, il paziente può tornare a casa se acconsente a ripresentarsi il giorno successivo per un altro esame.

In genere, se le parti fratturate sono separate e/o non allineate, viene eseguito un intervento chirurgico (riduzione a cielo aperto con fissazione interna, o ORIF). Poiché il riallineamento delle parti fratturate (riduzione) può danneggiare i nervi e i vasi sanguigni vicini, l’intervento chirurgico viene solitamente eseguito da uno specialista.