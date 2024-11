Fratture della gamba

Stecca e trazione

Intervento chirurgico per riallineare le ossa fratturate

Per immobilizzare la gamba vengono applicate una stecca e la trazione con un tutore di trazione o uno speciale dispositivo di trazione, solitamente prima di trasportare il soggetto in ospedale. Quindi, appena possibile, viene eseguito un intervento chirurgico per allineare le parti fratturate e mantenerle in sede con aste metalliche o piastre. Questa procedura è detta riduzione a cielo aperto con fissazione interna (ORIF).

Subito dopo l’intervento, la maggior parte delle persone inizia a camminare con le stampelle.