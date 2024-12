Lussazioni del gomito

Di solito, manovre per riposizionare correttamente l’articolazione

Il medico generalmente tenta di riposizionare correttamente l’articolazione (riduzione). Di solito, non sono necessari sedativi né antidolorifici. Quando l’osso ritorna in sede, si può avvertire un lieve schiocco o uno scatto. Il bambino può iniziare a muovere il gomito dopo circa 10-20 minuti. In caso contrario, il medico potrebbe eseguire una radiografia. Se il bambino muove l’articolazione, questa non necessita di radiografia o immobilizzazione.

Nel caso in cui, dopo 24 ore, il bambino continui a provare dolore o non sia in grado di usare il braccio, l’articolazione potrebbe non essere completamente in sede oppure potrebbe esserci una frattura. In casi del genere, il bambino deve essere nuovamente visitato dal medico.

Con il trattamento, la maggior parte dei bambini guarisce completamente. Tuttavia, la lussazione del gomito si ripresenta nel 20-40% dei casi.