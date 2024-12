Panoramica sui tumori ossei

Radiografie

Spesso risonanza magnetica per immagini (RMI) e talvolta tomografia computerizzata (TC) o tomografia a emissione di positroni (PET-TC)

Talvolta scintigrafia ossea

Biopsia

In presenza di un’articolazione o un arto che fa sempre male, anche quando non viene utilizzato, in genere i medici eseguono una radiografia. Le radiografie possono mostrare al medico che l’osso ha un aspetto anomalo oppure un’escrescenza o un foro al suo interno. Sebbene i medici possano a vedere tali anomalie sulle radiografie, in genere non sono in grado di dire se il tumore è maligno o benigno. Per alcuni tumori, però, una radiografia è sufficiente per stabilire se sono benigni. Ad esempio, questa identificazione è spesso possibile con il malattia ossea di Paget, gli encondromi, le cisti ossee, i fibromi non ossificanti e la displasia fibrosa.

Se con la radiografia non si ottengono informazioni sufficienti, la tomografia computerizzata (TC) e la risonanza magnetica per immagini (RMI) spesso permettono di determinare la sede e le dimensioni precise del tumore e forniscono informazioni aggiuntive sulla sua natura. Ma questi esami solitamente non forniscono una diagnosi specifica.

Per identificare i siti di molti tumori in una sola volta, il medico può eseguire una scintigrafia ossea che consente di visualizzare l’intero scheletro.

I medici possono anche eseguire una tomografia a emissione di positroni (PET), di solito in combinazione con una TC (PET-TC). La PET e la PET-TC sono altri tipi di diagnostica per immagini in grado di mostrare il punto in cui si è sviluppato un tumore, dove si è diffuso e come risponde al trattamento.

Se esiste la possibilità ragionevole che sia presente un tumore, in genere per poter formulare una diagnosi è necessaria una biopsia. A seconda del tumore, si possono eseguire tre tipi di biopsia:

Biopsia per aspirazione

Agobiopsia

Biopsia aperta

È possibile eseguire una biopsia di molti tumori.

In una biopsia per aspirazione, il medico inserisce un ago nel tumore e aspira alcune cellule. Non è necessaria alcuna incisione. Tuttavia, dato che l’ago utilizzato è molto piccolo, a volte può succedere che vengano aspirate cellule normali anziché cellule tumorali, anche quando queste ultime sono a lato di quelle normali.

L’agobiopsia viene eseguita con un ago più grande, in modo tale da poter aspirare e analizzare più cellule. Dato che sia la biopsia per aspirazione sia l’agobiopsia midollare vengono eseguite utilizzando aghi, entrambe sono considerate biopsie con ago. Le agobiopsie vengono spesso eseguite con guida ecografica o diagnostica per immagini radiografica (fluoroscopia o TC), per aumentare la precisione del prelievo.

La biopsia a cielo aperto è una procedura chirurgica. Talvolta, quando è necessario più tessuto affinché il medico possa formulare una diagnosi adeguata, si esegue una biopsia aperta. Questa procedura prevede l’incisione della cute e dei tessuti più profondi per poter prelevare un campione adeguato per la diagnosi. A volte, questa procedura può essere eseguita nel corso dell’intervento di rimozione del tumore stesso. Se viene asportata una parte del tumore, la procedura è una biopsia incisionale, nel caso venga asportato l’intero tumore, si tratta di una biopsia escissionale.