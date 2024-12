Copertura protettiva

In caso di ampio ematoma subungueale, eventuale drenaggio del sangue presente sotto l’unghia

In caso di fratture gravi, intervento chirurgico

Nella maggior parte delle fratture della punta delle dita, il medico avvolge il polpastrello con una copertura protettiva (ad esempio una stecca in alluminio e schiuma). Questa copertura viene portata per circa 2 settimane.

Nei casi di ampio ematoma subungueale, il medico può eseguire una piccola perforazione dell’unghia con un ago o un elettrocauterio e drenare il sangue (trapanazione). Questa procedura non può essere eseguita se le unghie sono smaltate. Di solito, la procedura richiede solo pochi secondi e non sono necessari farmaci per prevenire il dolore.

Per gravi fratture delle dita della mano, viene eseguito un intervento chirurgico per riallineare i molti frammenti scomposti dell’osso fratturato.

Se l’unghia è lesionata gravemente, di solito viene rimossa. Quindi possono essere riparate le lacerazioni del letto ungueale. Il dito viene avvolto in una medicazione per proteggere il letto ungueale. Tuttavia, per la maggior parte delle fratture delle dita la rimozione dell’unghia non è necessaria.