Capogiri o sensazione di testa leggera al passaggio alla posizione eretta

Salvo laddove la causa sia ovvia (per esempio, allettamento), è necessario, in genere, svolgere ulteriori accertamenti. Il medico esegue di norma un elettrocardiogramma (ECG), un prelievo per l’emocromo completo e altri esami del sangue (per esempio per misurare i livelli di elettroliti). Altri esami si basano sui riscontri del medico in sede di esame obiettivo, specialmente se i sintomi del soggetto sono indicativi di un disturbo cardiaco o nervoso.

Ove si sospetti che la causa dei capogiri sia riconducibile a un farmaco, il medico può chiedere al paziente di sospendere il trattamento e verificare se il sintomo si risolve, confermando quindi la causa.

Il test del tavolo inclinato può essere eseguito in caso di sospetta disfunzione del sistema nervoso autonomo. Il paziente viene fatto distendere su uno speciale tavolo motorizzato per qualche minuto. Il tavolo viene quindi sollevato fino ad un angolo di 60-80° mentre vengono monitorate costantemente la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca. Se non vengono indotti sintomi, si somministra isoproterenolo (un farmaco che stimola il cuore) per via endovenosa e il test viene ripetuto. La procedura ha una durata che va da 30 a 90 minuti.