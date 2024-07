Panoramica sulle lesioni oculari

In casi di lesioni oculari è opportuno consultare un medico. Gli occhiali (se indossati) devono essere portati con sé in modo che si possa valutare la vista della persona con la normale correzione. Questa valutazione può aiutare il medico a capire se un’eventuale alterazione della vista sia un problema nuovo o preesistente.

L’esame dell’occhio può includere un’attenta valutazione della pupilla (il punto nero al centro dell’occhio) e dei movimenti oculari, nonché l’esame con lampada a fessura e l’oftalmoscopia. La lampada a fessura è costituita da una lampadina, una lente di ingrandimento binoculare regolabile e una tavola che regola la posizione di tutti i componenti. L’esame con lampada a fessura valuta principalmente la parte anteriore dell’occhio, in particolare la superficie e le palpebre, mentre con l’oftalmoscopio si valuta soprattutto il fondo oculare. Spesso, l’oftalmoscopia si esegue dopo aver dilatato la pupilla con un collirio, come ad esempio ciclopentolato e fenilefrina, in modo da osservare meglio l’occhio e in particolare la retina.

Se la lesione è grave, specie se interessa la funzione visiva, il medico può prescrivere una visita dall’oftalmologo (un medico specializzato nella valutazione e nel trattamento, chirurgico e non, delle patologie dell’occhio) affinché esamini e curi la persona. Gli occhi lesionati possono essere molto gonfi e la loro apertura può essere difficoltosa; tuttavia, i medici devono aprirli per esaminarli e determinare quali lesioni necessitano di un trattamento. Quasi sempre si riesce ad aprirli con delicatezza, anche se talvolta possono essere necessari degli strumenti. Questo deve essere fatto con cautela per evitare pressioni sul bulbo oculare, nel caso presenti una lacerazione.