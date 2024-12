Panoramica sui traumi sportivi

Il trattamento immediato per quasi tutte le lesioni è costituito dalla terapia PRICE (Protection, Rest, Ice, Compression, Elevation ovvero protezione, riposo, ghiaccio, compressione e sollevamento dell’arto):

Protezione

Riposo

Ghiaccio

Compressione

Sollevamento

La protezione prevede il riposo immediato e l’applicazione di un tutore sulla parte infortunata per ridurre al minimo il sanguinamento interno e il gonfiore e per prevenire ulteriori lesioni (vedere la figura Tecniche comunemente utilizzate per immobilizzare un’articolazione).

La parte lesionata si gonfia perché fuoriesce liquido dai vasi sanguigni. Causando una costrizione dei vasi sanguigni, il ghiaccio riduce la perdita, limitando il gonfiore. Inoltre il ghiaccio contribuisce a ridurre il dolore e gli spasmi muscolari e a limitare il danno ai tessuti.

Gli impacchi freddi e di ghiaccio non devono essere applicati direttamente sulla pelle per evitare di irritarla o danneggiarla, ma devono essere avvolti (ad esempio, nella plastica) e posti in un panno o un asciugamano. Una benda elastica può essere utilizzata per tenere fermi gli impacchi freddi mentre si solleva la parte lesionata. Il ghiaccio deve essere rimosso dopo 20 minuti, poi riapplicato dopo una sosta di 20 minuti o più e lasciato per altri 20 minuti. ripetendo la procedura diverse volte nelle prime 24 ore.

Anche se non si applica il ghiaccio, avvolgere la parte lesionata con una benda elastica comprime il tessuto e limita il sanguinamento interno e il gonfiore, quindi va tenuta fino alla guarigione della lesione.

La parte lesionata deve essere sollevata sopra il livello del cuore in modo che la forza di gravità favorisca il drenaggio del liquido accumulatosi che provoca gonfiore e dolore. Se possibile, il liquido deve essere drenato in una via che scenda verticalmente dalla zona interessata al cuore. Ad esempio, in una lesione alla mano, sia questa che il gomito, devono essere sollevati.

Per ridurre il dolore si può ricorrere agli analgesici. Di solito il paracetamolo risulta efficace per il dolore ma non riduce l’infiammazione, mentre i farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), come ibuprofene o naproxene, possono essere usati sia per il dolore che per l’infiammazione ma hanno un rischio leggermente maggiore di effetti collaterali (soprattutto sullo stomaco) rispetto al paracetamolo. Se il dolore è intenso o persistente per oltre 3 giorni, si raccomanda una valutazione medica.

Talvolta, per ridurre il dolore e il gonfiore, oltre alla terapia PRICE, si ricorre a iniezioni di corticosteroidi nell’articolazione lesionata o nelle strutture adiacenti. Tuttavia, le iniezioni di corticosteroidi possono ritardare la guarigione, aumentare il rischio di lesioni di tendini e cartilagine e consentire il ritorno all’attività prima della guarigione completa, con il rischio di peggiorare la lesione; inoltre devono essere effettuate da un medico.