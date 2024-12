Valutazione medica

Il medico sospetta una frattura costale quando, in un punto particolare, una o più costole sono molto dolenti alla palpazione. Talvolta il medico può percepire al tatto le costole rotte con una delicata pressione sull’area lesionata. Non sempre il medico ha bisogno di confermare una frattura costale con una radiografia, in quanto la presenza di una frattura delle costole non cambia il modo in cui viene trattato un trauma toracico. Ciò nonostante, il medico esegue solitamente una radiografia del torace per rilevare i problemi gravi che possono accompagnare una frattura delle costole, come la contusione polmonare o il collasso polmonare. Talvolta vengono eseguite scansioni di tomografia computerizzata (TC). Non tutte le fratture delle costole possono essere osservate su una radiografia del torace.