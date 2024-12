Alcune combinazioni di tipi diversi di farmaci (per esempio corticosteroidi con uno degli agenti immunomodulanti talidomide, lenalidomide o pomalidomide e/o gli inibitori del proteosoma bortezomib, carfilzomib o ixazomib oppure l’inibitore dell’esportazione nucleare selinexor). Inoltre, in combinazione con questi tipi di farmaci possono essere utilizzati anche agenti chemioterapici tradizionali.

Anticorpi monoclonali (per esempio elotuzumab, isatuximab e daratumumab), più comunemente in combinazione con corticosteroidi e un agente immunomodulante o un inibitore del proteosoma

Possibilmente trapianto di cellule staminali (chiamato anche trapianto di cellule emopoietiche)

Eventualmente radioterapia per trattare il dolore osseo

Trattamento delle complicanze

Nonostante i notevoli progressi nella terapia, il mieloma multiplo rimane una malattia incurabile. Il trattamento mira a prevenire o ad alleviare i sintomi e le complicanze, distruggendo le plasmacellule anomale e rallentando la progressione della malattia.

Il trattamento di solito inizia solo quando il paziente sviluppa sintomi o complicanze, sebbene anche alcuni soggetti asintomatici con caratteristiche di alto rischio e senza ovvie complicanze potrebbero dover iniziare il trattamento. Tali caratteristiche di alto rischio comprendono maggiore estensione della malattia, livelli ematici di alcune proteine e specifiche anomalie genetiche nelle cellule tumorali.

Di norma vengono usati vari farmaci diversi per rallentare la progressione del mieloma multiplo, uccidendo le plasmacellule anomale. Vengono usate combinazioni diverse di farmaci in base alle caratteristiche del mieloma e all’idoneità o meno del soggetto al trapianto di cellule staminali. Le combinazioni possono includere farmaci appartenenti a più di una o a ciascuna delle seguenti categorie:

Un agente immunomodulante (talidomide, lenalidomide o pomalidomide) e/o un inibitore del proteosoma (bortezomib, carfilzomib o ixazomib) più corticosteroidi (come dexametasone, prednisone o metilprednisolone)

Agenti chemioterapici più tradizionali

Gli anticorpi monoclonali elotuzumab, isatuximab e daratumumab

Alcuni altri farmaci utilizzati sono mirati ai linfociti B o ad altri globuli bianchi. Questi farmaci includono idecabtagene vicleucel, ciltacabtagene autoleucel, elranatamab, talquetamab e teclistamab; sebbene possano essere efficaci, possono aumentare il rischio di infezioni gravi. Venetoclax è efficace nei soggetti con una specifica anomalia genetica.

I farmaci chemioterapici tradizionali includono un agente alchilante (melfalan, ciclofosfamide o bendamustina) o antracicline (doxorubicina o la sua formulazione liposomiale pegilata). Dato che la chemioterapia uccide sia le cellule normali sia quelle anomale, si devono monitorare le conte ematiche e regolare il dosaggio per evitare una diminuzione eccessiva del numero di globuli bianchi normali e delle piastrine.

A volte il medico consiglia un trapianto di cellule staminali in soggetti in buona salute di base nei quali il mieloma abbia risposto a diversi cicli di trattamento farmacologico. Alcune cellule staminali (cellule non specializzate che si trasformano in cellule ematiche immature, che a loro volta maturano per diventare globuli rossi, bianchi e piastrine) vengono prelevate dal sangue del soggetto prima di iniziare la chemioterapia ad alto dosaggio. Le cellule staminali vengono poi reinfuse (trapiantate) nel paziente dopo il trattamento ad alto dosaggio. In genere, questa modalità di trattamento viene riservata ai soggetti di età inferiore a 70 anni. Molte nuove combinazioni di farmaci, tuttavia, sono altamente efficaci, pertanto il trapianto di cellule staminali viene utilizzato meno spesso.

I potenti analgesici e la radioterapia diretta alle ossa interessate dalla malattia possono essere efficaci nell’alleviare il dolore osseo, che può essere intenso. La radioterapia consente anche di prevenire l’insorgenza di fratture. Tuttavia, la radioterapia può danneggiare la funzione del midollo osseo, rendendo possibilmente il trattamento con farmaci anti-mieloma troppo rischioso da perseguire.

La somministrazione endovenosa mensile di pamidronato (un bifosfonato, un farmaco che rallenta la perdita di densità ossea) o del più potente acido zoledronico può rallentare lo sviluppo delle complicanze ossee; per la maggioranza dei pazienti con mieloma multiplo questi farmaci vengono inclusi nel trattamento assunto per il resto della vita. I soggetti che non tollerano l’acido zoledronico o con una scarsa funzionalità renale possono assumere dosi mensili di denosumab. Viene incoraggiata l’assunzione di integratori di calcio e vitamina D per cercare di ridurre la perdita ossea purché il soggetto non presenti alti livelli di calcio nel sangue, inoltre il medico consiglia di svolgere attività fisica, fattore che aiuta a prevenire la perdita ossea. L’allettamento prolungato tende ad accelerare la perdita di densità ossea e rende le ossa più vulnerabili alle fratture. La maggior parte dei soggetti può svolgere una vita normale che comprenda molte attività.

L’ingestione di abbondanti liquidi contribuisce a mantenere le urine poco concentrate e a prevenire la disidratazione, che può facilitare l’insorgenza di insufficienza renale. I soggetti che sviluppano problemi renali possono trarre giovamento dalla plasmaferesi per rimuovere le proteine anomale (catene leggere) responsabili del danno renale.

Alla comparsa di segni di infezione, come febbre, brividi, tosse con espettorato o arrossamento della cute, ci si deve recare subito dal medico perché può essere necessaria una terapia antibiotica. I pazienti possono anche essere a rischio di infezioni da virus herpes zoster, specialmente se sono trattati con specifici farmaci anti-mieloma, come qualsiasi inibitore del proteosoma (fra cui bortezomib, carfilzomib o ixazomib) o anticorpi monoclonali (fra cui daratumumab o elotuzumab). Un farmaco antivirale orale chiamato aciclovir assunto a per lungo tempo può aiutare a prevenire le infezioni erpetiche. Dato il maggior rischio di contrarre infezioni, è necessario ricevere il vaccino anti-pneumococco, il vaccino antinfluenzale, il vaccino anti-COVID-19 e il vaccino contro il fuoco di Sant’Antonio (herpes zoster).

L’anemia grave può richiedere trasfusioni di globuli rossi. In alcuni soggetti l’eritropoietina o la darbepoietina, farmaci che stimolano la formazione dei globuli rossi, possono trattare l’anemia in modo adeguato. Alcuni soggetti anemici possono ottenere benefici anche dall’assunzione di integratori di ferro.

I livelli elevati di calcio nel sangue possono essere trattati mediante la somministrazione di liquidi per via endovenosa e spesso richiedono il trattamento con bifosfonati. Per ridurre i livelli aumentati di calcio è utile anche evitare alimenti contenenti vitamina D e calcio.

I soggetti che presentano livelli elevati di acido urico nel sangue o malattia diffusa possono trarre giovamento dall’allopurinolo o dalla rasburicase, farmaci che bloccano la produzione dell’organismo di acido urico, che può danneggiare i reni.