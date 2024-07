Componenti del sangue

I globuli bianchi (chiamati anche leucociti) sono in numero inferiore rispetto ai globuli rossi, con un rapporto di circa 1 globulo bianco ogni 600-700 globuli rossi.

I globuli bianchi sono i principali responsabili della difesa dell’organismo dalle infezioni.

Esistono cinque tipi principali di globuli bianchi:

Neutrofili

Linfociti

Monociti

Eosinofili

Basofili

I neutrofili, il tipo più numeroso, proteggono l’organismo dalle infezioni uccidendo e ingerendo batteri e funghi e ingerendo corpi estranei.

Esistono tre tipi principali di linfociti: le cellule T (linfociti T) e le cellule natural killer, che aiutano a proteggere dalle infezioni virali e sono in grado di riconoscere e distruggere alcune cellule tumorali, e le cellule B (linfociti B), che maturano a cellule in grado di produrre anticorpi.

I monociti ingeriscono cellule morte o danneggiate e contribuiscono alla difesa da molti organismi infettivi.

Gli eosinofili uccidono parassiti, distruggono cellule tumorali e intervengono nelle risposte a reazioni allergiche.

Anche i basofili intervengono nelle risposte a reazioni allergiche.

Alcuni globuli bianchi scorrono senza intoppi nel torrente ematico, ma molti aderiscono alle pareti dei vasi sanguigni o addirittura le attraversano per penetrare in altri tessuti. Quando i globuli bianchi raggiungono la sede di un’infezione o di un altro problema, rilasciano delle sostanze che ne attraggono altri. I globuli bianchi rappresentano una sorta di esercito sparso all’interno dell’organismo, pronto a radunarsi in qualsiasi momento per combattere un organismo invasore. Per farlo i globuli bianchi inglobano e digeriscono gli organismi (la cosiddetta fagocitosi, infatti i globuli bianchi sono talvolta chiamati fagociti) e producono anticorpi che aderiscono agli organismi in modo che possano essere distrutti più facilmente.

Quando il numero dei globuli bianchi è troppo basso (leucopenia), è più probabile che si manifestino infezioni.

Un numero di globuli bianchi più alto del normale (leucocitosi) può non causare sintomi direttamente, ma può essere indice di una malattia sottostante come un’infezione, un processo infiammatorio o una leucemia.