Farmaci antimicotici

Talvolta, immunoglobuline

Generalmente, le infezioni della candidiasi mucocutanea cronica possono essere controllate con un farmaco antimicotico applicato sulla pelle. Se l’infezione persiste, questa può essere trattata in maniera efficace con fluconazolo o un altro farmaco antimicotico simile per via orale. I farmaci potrebbero dover essere assunti a lungo.

Talvolta vengono somministrate immunoglobuline (anticorpi ottenuti dal sangue di persone con un sistema immunitario sano). Queste possono essere iniettate in vena (per via endovenosa) una volta al mese o sotto la cute (per via sottocutanea) una volta alla settimana o una volta al mese.

Le malattie endocrine e autoimmuni vengono trattate in base alla necessità.

Il trapianto di cellule staminali è stato utilizzato in alcuni soggetti con mutazioni genetiche specifiche; tuttavia, il trapianto non viene spesso utilizzato nei soggetti con candidiasi mucocutanea cronica.