Antibiotici

Farmaci per stimolare la produzione di neutrofili

È particolarmente importante trattare l’eventuale infezione rilevata. Nei soggetti affetti da neutropenia grave, un’infezione può peggiorare velocemente o può essere addirittura fatale. Anche se non fosse possibile diagnosticare un’infezione specifica, si presume che la presenza di neutropenia accompagnata da febbre sia un’indicazione di infezione. I soggetti con questi sintomi ricevono antibiotici efficaci contro agenti infettivi comuni.

Il trattamento della neutropenia dipende dalla causa e dalla sua gravità. I farmaci che possono provocare neutropenia devono essere sospesi appena possibile e deve essere evitata l’esposizione a possibili tossine.

A volte il midollo osseo guarisce senza alcun trattamento. La neutropenia che accompagna le infezioni virali (come l’influenza) può essere transitoria e risolversi al termine dell’infezione. I soggetti con neutropenia lieve generalmente non presentano sintomi e non necessitano di trattamento.

Al contrario, quelli con neutropenia grave possono rapidamente soccombere alle infezioni, perché il loro organismo è privo del principale mezzo per combattere i microrganismi patogeni. Se questi soggetti contraggono infezioni, solitamente necessitano del ricovero ospedaliero e della pronta somministrazione di potenti antibiotici, ancora prima dell’identificazione della causa e della sede esatta dell’infezione. La febbre, che solitamente è espressione di infezione in un soggetto con neutropenia, è un segno importante che richiede immediata attenzione.

Il fattore di crescita chiamato fattore stimolante le colonie granulocitarie (G-CSF) stimola la produzione di neutrofili da parte del midollo osseo, aumenta i neutrofili nel sangue e previene febbri, ulcere orali e infezioni batteriche nei pazienti con neutropenia grave. Viene somministrato sotto forma di iniezione (sotto la pelle o in vena).

Le globuline antitimocitiche o altre terapie che inducono immunosoppressione possono essere somministrate per via endovenosa quando è presente una malattia come l’anemia aplastica.

Quando la neutropenia è dovuta a un’altra malattia (tubercolosi, leucemia o altri tumori), il trattamento della malattia di base può risolvere la neutropenia. Il trapianto di midollo osseo (o di cellule staminali) non si utilizza per trattare la neutropenia, ma è indicato per la cura di alcune malattie gravi che causano neutropenia, come l’aplasia midollare o la leucemia.