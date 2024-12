Polmonite nei soggetti immunocompromessi

Radiografia del torace

Esame al microscopio di un campione di espettorato (muco denso o dal colore alterato)

Emocolture

Pulsossimetria

La diagnosi di polmonite in una persona con sistema immunitario indebolito si basa sui sintomi, sui risultati della radiografia o della tomografia computerizzata (TC) del torace, e sui risultati delle analisi dell’espettorato e del sangue.

Le radiografie del torace possono essere normali oppure mostrare segni di infezione.

I medici otterranno i campioni di espettorato somministrando un trattamento a vapore che fa sì che la persona tossisca forte (inducendo la produzione di espettorato) oppure inserendo un broncoscopio (un sondino flessibile dotato di telecamera) nelle vie aeree. I campioni di espettorato ottenuti mediante induzione di tosse, in particolare con broncoscopio, sono associati a inferiori probabilità di contenere saliva e maggiori probabilità, rispetto al campione di espettorato, di consentire l’identificazione dell’organismo responsabile della polmonite.

Il medico di solito preleva un campione di sangue da inviare in laboratorio per tentare di far crescere i batteri (in coltura) e identificarli.

Le persone con sistema immunitario compromesso possono avere bassi livelli di ossigeno nel sangue. Il livello di ossigeno nel sangue può essere valutato senza prelievo di sangue mediante l’impiego di un sensore posizionato su un dito o sul lobo dell’orecchio. Questo esame è detto pulsossimetria.