Un trapianto di cellule staminali

Farmaci per prevenire le infezioni

Immunoglobuline per sostituire gli anticorpi mancanti

Trasfusioni piastriniche

Talvolta eltrombopag

Talvolta terapia genica

Il trapianto di cellule staminali è necessario per assicurare la sopravvivenza. Senza trapianto, la maggior parte dei bambini affetti da sindrome di Wiskott-Aldrich va incontro al decesso entro i 15 anni di età.

Vengono somministrati antibiotici in maniera continua per prevenire le infezioni e immunoglobuline (anticorpi ottenuti dal sangue di soggetti con un sistema immunitario sano) per fornire gli anticorpi mancanti e, di conseguenza, prevenire le infezioni. Per prevenire le infezioni virali si somministra un farmaco antivirale (aciclovir). Per alleviare i problemi emorragici si somministrano trasfusioni piastriniche.

Si può ricorrere a trasfusioni di piastrine o al farmaco eltrombopag se la conta piastrinica è troppo bassa e aumenta il rischio di emorragie. Qualora questi siano gravi sarà necessario rimuovere la milza (splenectomia). Si cerca tuttavia di evitare questa procedura perché aumenta il rischio di infezione del sangue grave (setticemia). La terapia genica può correggere la mutazione genetica e ridurre la frequenza delle infezioni.