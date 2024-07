Le gengiviti possono svilupparsi nelle gengive che circondano la corona di un dente incluso (dente non completamente emerso). In questa condizione, definita pericoronite, la gengiva si gonfia in corrispondenza del dente interessato. Il lembo della gengiva sul dente parzialmente emerso può intrappolare liquidi, frammenti di alimenti e batteri.

Le pericoroniti più comuni sono quelle dei denti del giudizio (terzi molari), specialmente di quelli inferiori. Se il dente del giudizio superiore emerge prima di quello inferiore, può urtare il lembo, aumentando l’irritazione. Le infezioni possono svilupparsi e diffondersi alla gola o alla guancia. Il lembo scompare quando il dente emerge completamente.

In persone affette da pericoronite, il dentista può spruzzare acqua salata sotto il lembo della gengiva per eliminare i residui e i batteri. Talvolta, alla persona viene chiesto di effettuare sciacqui a casa con acqua salata, con perossido d’idrogeno o con l’antisettico clorexidina. Se le radiografie mostrano che il dente inferiore non è in posizione idonea per erompere completamente, il dentista può estrarre il dente superiore e prescrivere antibiotici per alcuni giorni prima di estrarre quello inferiore. A volte il dentista estrae il dente inferiore immediatamente.