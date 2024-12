Immunodeficienza comune variabile (Common Variable Immunodeficiency, CVID)

Esami del sangue

Si sospetta la presenza di immunodeficienza comune variabile quando i soggetti manifestano i sintomi tipici.

Vengono eseguiti esami del sangue per misurare i livelli di immunoglobuline e per determinare la capacità dell’organismo di produrre immunoglobuline in risposta ai vaccini.

In caso di diagnosi di immunodeficienza comune variabile, si effettuano esami annuali per controllare la presenza di patologie comunemente sviluppate da coloro che manifestano tale disturbo, come le malattie autoimmuni, i tumori e le malattie polmonari. Gli esami includono quelli del sangue, spirometria (esame polmonare che misura la quantità di aria inspirata ed espirata e la durata di ciascun respiro) e diagnostica per immagini (come la tomografia computerizzata).