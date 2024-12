Sindrome di DiGeorge

Integratori a base di calcio e vitamina D

Talvolta trapianto di tessuto timico o di cellule staminali

Nei bambini che presentano un basso livello di linfociti T, il sistema immunitario può funzionare in modo adeguato senza trattamento. Le infezioni che si sviluppano vengono trattate tempestivamente. Per prevenire gli spasmi muscolari, vengono somministrati integratori di calcio e vitamina D per via orale.

Per i bambini con linfociti T assenti, la malattia risulta fatale a meno di non ricorrere al trapianto di timo. Tale trapianto consente di guarire dall’immunodeficienza. Prima di trapiantare il tessuto timico, questo viene posto in un piatto colturale e trattato per eliminare i linfociti T maturi. Queste cellule possono recepire il tessuto del ricevente come estraneo e attaccarlo, provocando una malattia del trapianto contro l’ospite. In alternativa, è possibile ricorrere al trapianto di cellule staminali.

Talvolta l’insufficienza cardiaca è più grave dell’immunodeficienza e può essere necessario eseguire un intervento chirurgico per prevenire l’insufficienza cardiaca grave o la morte.