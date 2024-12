In che modo i medici possono stabilire che si tratta di un disturbo da immunodeficienza?

In che modo i medici possono stabilire che si tratta di un disturbo da immunodeficienza?

I medici sospettano un disturbo da immunodeficienza se il soggetto si ammala spesso, la malattia assume una forma più grave del solito, o non risponde normalmente al trattamento. Di solito vengono eseguiti:

Esami del sangue

Gli esami del sangue possono indicare un numero di globuli bianchi molto basso o bassi livelli delle sostanze prodotte dal sistema immunitario. Viene effettuato un test per la ricerca dell’HIV se sono presenti di rischio per l’infezione da HIV. Se un bambino presenta segni di immunodeficienza, il medico può far eseguire dei test genetici.

A seconda dei sintomi, il medico può anche prescrivere: