Ipocalcemia (bassi livelli di calcio nel sangue)

Nell’ipocalcemia, i livelli di calcio nel sangue sono troppo bassi.

Un basso livello di calcio può derivare da un problema delle paratiroidi, nonché dalla dieta, da patologie renali o da determinati farmaci.

Con l’avanzare dell’ipocalcemia, sono comuni i crampi muscolari e i soggetti possono riscontrare confusione, depressione e amnesie, avvertire formicolio a labbra, dita e piedi, nonché rigidità e dolori muscolari.

Di solito la diagnosi viene posta con normali esami del sangue.

Per il trattamento dell’ipocalcemia è possibile utilizzare integratori di calcio e vitamina D.

(Vedere anche Panoramica sugli elettroliti e Panoramica sul ruolo del calcio nell’organismo.)

Il calcio è uno degli elettroliti dell’organismo, minerali dotati di una carica elettrica quando disciolti in liquidi corporei come il sangue (anche se la maggior parte del calcio presente nell’organismo è priva di carica). Sebbene la maggior parte del calcio contenuto nell’organismo venga immagazzinata nelle ossa, una parte circola nel sangue.

Circa il 40% del calcio nel sangue è legato alle proteine del sangue, principalmente l’albumina. Il calcio legato all’albumina si comporta come una riserva di calcio per le cellule, ma non ha funzioni attive nell’organismo. Solo il calcio non legato influenza le funzioni dell’organismo. Pertanto, l’ipocalcemia causa problemi solo quando il livello di calcio non legato è basso.

Il calcio non legato presenta una carica elettrica (ionica) e per questo viene chiamato anche calcio ionizzato.

Cause dell’ipocalcemia L’ipocalcemia è causata nella maggior parte dei casi da un’eccessiva perdita di calcio nelle urine o dall’incapacità di trasferire il calcio dalle ossa nel sangue. Le cause dell’ipocalcemia comprendono quanto segue: Bassi livelli di ormone paratiroideo (ipoparatiroidismo), ad esempio, quando le paratiroidi vengono danneggiate nel corso di interventi chirurgici alla tiroide

Assenza di risposta a un livello normale di ormone paratiroideo (pseudoipoparatiroidismo)

Assenza di paratiroidi alla nascita (ad esempio, nella sindrome di DiGeorge)

Bassi livelli di magnesio (ipomagnesemia) che riducono l’attività dell’ormone paratiroideo

Deficit di vitamina D (dovuto a una carenza di vitamina D nella dieta o a un’esposizione inadeguata alla luce solare)

Disfunzione renale, che comporta maggiore escrezione del calcio nelle urine e riduce la capacità dei reni di attivare la vitamina D

Insufficiente apporto di calcio con la dieta

Disturbi che diminuiscono l’assorbimento di calcio

Pancreatite

Determinati farmaci, compresi rifampicina (un antibiotico), anticonvulsivanti (fenitoina e fenobarbital), bisfosfonati (alendronato, ibandronato, risedronato e acido zoledronico), calcitonina, clorochina, corticosteroidi e plicamicina

Sintomi dell’ipocalcemia I livelli di calcio nel sangue possono essere moderatamente bassi senza causare sintomi. Se i livelli di calcio sono bassi per lunghi periodi di tempo, i soggetti possono sviluppare pelle secca e squamosa, unghie fragili e capelli spessi. Sono comuni i crampi muscolari con coinvolgimento di schiena e gambe. Nel tempo, l’ipocalcemia può interessare il cervello e causare sintomi neurologici o psicologici, come confusione, perdita della memoria, delirio, depressione e allucinazioni. Tali sintomi scompaiono se viene ripristinata la concentrazione di calcio. Livelli di calcio molto bassi possono causare formicolio (spesso a livello delle labbra, della lingua, delle dita e dei piedi), dolori muscolari, spasmi dei muscoli della gola (che possono determinare difficoltà respiratorie), irrigidimento e spasmi dei muscoli (tetania), convulsioni e alterazioni del ritmo cardiaco.

Diagnosi di ipocalcemia Misurazione del livello di calcio nel sangue L’ipocalcemia viene spesso diagnosticata mediante esami del sangue di routine prima che si manifestino i sintomi. Il medico misura il livello totale di calcio (che comprende il calcio legato all’albumina) e il livello di albumina nel sangue per stabilire se il livello di calcio non legato sia basso. Vengono eseguiti esami del sangue per valutare la funzionalità renale e misurare i livelli di magnesio, fosfato, ormone paratiroideo e vitamina D. È possibile misurare altre sostanze nel sangue per stabilire la causa.