Atassia-teleangectasia

Antibiotici e immunoglobuline

Per prevenire ulteriormente le infezioni, vengono somministrati antibiotici e immunoglobuline (anticorpi ottenuti dal sangue di soggetti con un sistema immunitario sano), che forniscono le immunoglobuline mancanti. Le immunoglobuline possono essere iniettate in vena (per via endovenosa) una volta al mese o sotto la cute (per via sottocutanea) una volta alla settimana o una volta al mese.

Questi farmaci, tuttavia, non curano gli altri problemi presenti.