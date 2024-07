La trombocitopenia immune (PTI) è un disturbo emorragico causato dalla diminuzione del numero di piastrine (trombociti) che si verifica in un soggetto non affetto da altre malattie che interessano le piastrine. Nella PTI il sistema immunitario produce anticorpi contro le proprie piastrine, distruggendole.

Il soggetto può presentare minuscoli puntini violacei sulla cute (petecchie) e sanguinare facilmente.

La diagnosi viene posta facendo degli esami del sangue per misurare il numero di piastrine.

Vengono somministrati corticosteroidi o altri farmaci per bloccare la distruzione delle piastrine.

Alcuni pazienti traggono beneficio da farmaci che aumentano la produzione di piastrine.

Negli adulti, talvolta viene rimossa la milza.

Le piastrine sono cellule prodotte nel midollo osseo che circolano nel torrente ematico e favoriscono la coagulazione del sangue. Il sangue solitamente contiene circa 140.000-440.000 piastrine per microlitro (da 140 a 440 × 109 per litro). Se la conta piastrinica scende sotto le 50.000 piastrine per microlitro di sangue (meno di 50 × 109 per litro), può verificarsi un’emorragia anche in caso di traumi relativamente lievi. Tuttavia, il rischio più grave di sanguinamento generalmente si verifica solo se la conta piastrinica scende al di sotto delle 10.000-20.000 piastrine per microlitro (da 10 a 20 × 109 per litro). A livelli così bassi, il sanguinamento si può manifestare anche in assenza di lesioni visibili.

La trombocitopenia immune è una malattia in cui si formano degli anticorpi che distruggono le piastrine presenti nell’organismo. Non è noto il motivo per cui si formano gli anticorpi, ma nei bambini la PTI si verifica spesso dopo un’infezione virale. Sebbene il midollo osseo possa aumentare la produzione di piastrine per compensarne la distruzione, questa risposta non è sufficiente a soddisfare la domanda. Talvolta l’anticorpo che sta distruggendo le piastrine attacca anche il midollo osseo e riduce la produzione di piastrine.

Negli adulti di solito la PTI si protrae nel tempo (cronica). Nei bambini la PTI si risolve spesso da sola.

Sintomi della PTI Alcuni soggetti con trombocitopenia immune possono essere asintomatici. In altri, i sintomi emorragici possono svilupparsi improvvisamente oppure in modo graduale. Nella PTI cronica l’affaticamento è comune. Il sanguinamento cutaneo può essere il primo segno di una diminuzione della conta piastrinica. Spesso compaiono numerosi minuscoli puntini rossi (petecchie) sulla cute delle gambe e traumi di lieve entità possono provocare lividi (ecchimosi o porpora) nero-bluastri. Le gengive possono sanguinare e può comparire sangue nelle feci o nelle urine. Le mestruazioni o gli episodi di epistassi possono essere molto abbondanti. L’emorragia può essere difficile da arrestare. Sanguinamento cutaneo Ecchimosi (lividi) Le ecchimosi sono ampi lividi violacei che qui si notano sulla gamba. DOTT. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Petecchie (cute) Le petecchie sono piccoli puntini rossi, violacei o marroni sulla cute, come nell’immagine. Su concessione dell’editore. Da Deitcher S. In Atlas of Clinical Hematology. Pubblicato da JO Armitage. Philadelphia, Current Medicine, 2004. Petecchie (bocca) Le petecchie sono piccoli punti rossi nella bocca come nell’immagine. DOTT. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Ecchimosi (lividi) Le ecchimosi sono ampi lividi violacei che qui si notano sulla gamba. DOTT. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Petecchie (cute) Le petecchie sono piccoli puntini rossi, violacei o marroni sulla cute, come nell’immagine. Su concessione dell’editore. Da Deitcher S. In Atlas of Clinical Hematology. Pubblicato da JO Armitage. Philadelphia, Current Medicine, 2004. Petecchie (bocca) Le petecchie sono piccoli punti rossi nella bocca come nell’immagine. DOTT. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Il sanguinamento peggiora con la diminuzione del numero di piastrine. I soggetti con conta piastrinica molto bassa possono perdere grandi quantità di sangue nell’apparato digerente oppure, raramente, sviluppare emorragie cerebrali potenzialmente letali anche se non hanno subito traumi. La cefalea e altri sintomi a carico del sistema nervoso possono manifestarsi per un sanguinamento intracerebrale.

Diagnosi di PTI Esami del sangue per misurare la conta piastrinica e la coagulazione

Esami per escludere eventuali altre patologie che causano bassa conta piastrinica e sanguinamento La diagnosi di trombocitopenia immune (PTI) viene formulata se la conta piastrinica scende al di sotto delle 100.000 unità per microlitro di sangue (meno di 100 × 109 per litro), senza una diminuzione analoga della conta eritrocitaria o leucocitaria, e in assenza di un’altra spiegazione chiara per la trombocitopenia, come un’infezione o l’assunzione di determinati farmaci (vedere la tabella Cause della trombocitopenia). Non esiste un esame specifico per confermare la presenza di PTI. La conta piastrinica può essere misurata con un contatore elettronico allo scopo di determinare la gravità della trombocitopenia e si deve esaminare un campione di sangue al microscopio per scoprire indizi sulla sua causa. L’esame al microscopio è fondamentale per distinguere la PTI dalla porpora trombocitopenica trombotica (PTT) e dalla sindrome emolitico-uremica (SEU). PTT e SEU sono altre malattie che possono causare trombocitopenia distruggendo le piastrine. In rari casi, per ottenere informazioni sulla produzione piastrinica, viene prelevato un campione di midollo osseo da esaminare al microscopio (agoaspirato e biopsia del midollo osseo).