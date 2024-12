I sintomi del deficit di adesione leucocitaria solitamente esordiscono durante l’infanzia.

Nei lattanti gravemente colpiti, le infezioni si sviluppano nei tessuti molli, come gengive, pelle e muscoli. Tali infezioni si ripetono e/o peggiorano e i tessuti interessati possono andare in necrosi. Non si riscontrano formazioni purulente nelle zone infette. Le infezioni diventano sempre più difficili da controllare.

Le ferite non guariscono bene.

Spesso, il cordone ombelicale impiega molto tempo a cadere, circa 3 o più settimane dopo la nascita. Normalmente, il cordone ombelicale cade da solo una o due settimane dopo la nascita.

La maggior parte dei bambini che presenta una forma grave della malattia muore entro i 5 anni di età, a meno che non vengano trattati con successo mediante il trapianto di cellule staminali.

I lattanti meno gravi vanno incontro a poche infezioni serie. Possono sopravvivere fino all’età adulta senza trattamento.

I bambini con una forma di deficit di adesione leucocitaria presentano spesso uno sviluppo intellettivo e fisico lento.