Immunoglobuline

Antibiotici

Le immunoglobuline (anticorpi ottenuti dal sangue di soggetti con un sistema immunitario sano) vengono somministrate per tutta la vita, al fine di fornire gli anticorpi mancanti e, quindi, contribuire a prevenire le infezioni. Le immunoglobuline possono essere somministrate in vena (per via endovenosa) o sotto cute (per via sottocutanea).

Ai primi segni di infezione batterica vengono somministrati tempestivamente antibiotici che in certi casi vengono somministrati in modo continuo a scopo preventivo.

Alle persone con agammaglobulinemia legata al cromosoma X non vengono somministrati i vaccini che contengono organismi (virus o batteri) vivi ma attenuati. Tali vaccini includono i seguenti: anti-rotavirus, anti-morbillo-parotite-rosolia, anti-varicella, anti-Herpes zoster (il tipo di virus varicella zoster che causa il fuoco di S. Antonio), il bacillo di Calmette-Guérin (BCG) e il vaccino antinfluenzale somministrato come spray nasale.

Malgrado tali provvedimenti, possono comparire spesso infezioni croniche a livello dei seni paranasali e dei polmoni.