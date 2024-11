Esami del sangue

Test genetici

Talvolta biopsia del midollo osseo

La sindrome linfoproliferativa legata al cromosoma X viene sospettata nei ragazzi che presentano un’infezione grave da EBV, altri problemi caratteristici o membri della famiglia con sintomi simili.

La diagnosi viene confermata mediante test genetici. Tuttavia, per i test genetici possono essere necessarie settimane, per cui si potrebbe ricorrere a esami del sangue specialistici, come la citometria a flusso (analisi delle proteine presenti ​​sulla superficie dei globuli bianchi), per verificare la presenza di anomalie nelle cellule del sistema immunitario.

Gli esami di laboratorio e di diagnostica per immagini sono effettuati con cadenza annuale per verificare la presenza di linfomi e anemia. Talvolta, viene effettuata una biopsia del midollo osseo per questi motivi.

Si raccomandano i test genetici per i familiari.

Lo screening genetico prenatale è raccomandato per quei soggetti nella cui famiglia è stata identificata una mutazione che causa la sindrome linfoproliferativa legata al cromosoma X.