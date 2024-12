Immunodeficienza combinata grave (Severe Combined Immunodeficiency, SCID)

Isolamento inverso

Antibiotici, antimicotici e immunoglobuline per prevenire le infezioni

Un trapianto di cellule staminali

Talvolta, sostituzione di adenosina deaminasi o terapia genica

I soggetti affetti da questa malattia vengono protetti in un ambiente sicuro, per prevenire l’esposizione a possibili infezioni (cosiddetto isolamento inverso). In passato, i bambini con questa patologia venivano tenuti in stretto isolamento, talvolta in una tenda in plastica e per questo veniva chiamata la “sindrome del bambino nella bolla”.

Il trattamento con antibiotici e immunoglobuline (anticorpi ottenuti dal sangue di soggetti con un sistema immunitario sano) aiuta a prevenire le infezioni, ma non cura la malattia.

L’unico trattamento efficace è il trapianto di cellule staminali (ad esempio da un fratello sano, con lo stesso tipo di tessuto). Se il trapianto avviene entro i 3 mesi di vita, il 96% dei bambini sopravvive.

Se vi è una carenza di adenosina deaminasi e il trapianto è impossibile, la sostituzione dell’enzima per iniezione può essere parzialmente efficace.

La terapia genica può essere efficace, in base alla forma di immunodeficienza combinata grave. La terapia genica consiste nel prelievo, dal bambino affetto, di alcuni globuli bianchi midollari in cui viene sostituito, in laboratorio, il gene alterato con uno normale, prima della loro reinfusione nel bambino. Nella forma legata al cromosoma X dell’immunodeficienza combinata grave, tuttavia, questa terapia non può essere adottata a causa del rischio di leucemia, tipica conseguenza di questi trattamenti.