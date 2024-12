CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

University of Arkansas for Medical Sciences

La carenza di zinco può derivare da molte condizioni, tra cui diabete mellito, disturbo da uso di alcol e uso di diuretici.

I soggetti perdono l’appetito e i capelli, possono sentirsi fiacchi e perdere il senso del gusto.

Il medico misura il livello di zinco nel sangue e nelle urine, ma non è detto che queste analisi rilevino in modo accurato il livello di zinco presente.

Gli integratori di zinco, assunti per via orale, consentono di curare la carenza.

(Vedere anche Panoramica sui minerali.)

Lo zinco è ampiamente distribuito nell’organismo: ossa, denti, capelli, pelle, fegato, muscoli, globuli bianchi e testicoli. È un componente di oltre 100 enzimi, compresi quelli coinvolti nella formazione dell’RNA (acido ribonucleico) e del DNA (acido desossiribonucleico).

I livelli di zinco nell’organismo dipendono dalla quantità di zinco assunta con la dieta. Lo zinco è necessario per la salute della pelle, la cicatrizzazione delle ferite e la crescita.

Gran parte dello zinco assunto con la dieta non viene assorbito. Una dieta ricca di fibre e fitati (presenti in pane integrale, crusca, fagioli, soia, altri legumi e noci) riduce l’assorbimento di zinco.

Il rischio di sviluppare carenza di zinco può dipendere da svariate condizioni. La carenza dovuta a una dieta povera di zinco è rara nei luoghi in cui le persone seguono una dieta equilibrata. La carenza di zinco è frequente negli anziani che vivono in un istituto e nelle persone costrette a restare in casa.

Tabella Che cosa può causare la carenza di zinco? Tabella

L’acrodermatite enteropatica, una rara malattia ereditaria che impedisce l’assorbimento dello zinco.

Sintomi della carenza di zinco I sintomi precoci della carenza di zinco comprendono perdita dell’appetito e, nei neonati e nei bambini, rallentamento della crescita e dello sviluppo. Si possono perdere i capelli a ciuffi, si avverte fiacca e irritabilità, il senso del gusto e dell’olfatto possono ridursi e possono svilupparsi eruzioni cutanee. Negli uomini, può risultare ridotta la produzione del liquido seminale. Il sistema immunitario può essere compromesso e la cicatrizzazione delle ferite può essere rallentata e incompleta. La carenza di zinco in gravidanza può determinare un peso alla nascita inferiore alla norma o la nascita prematura del bambino. Acrodermatite enteropatica in un bambino Immagine © Springer Science+Business Media Nei neonati, i sintomi dell’acrodermatite enteropatica compaiono solitamente al momento dello svezzamento. Questa malattia può causare diarrea e perdita di capelli. Si sviluppa un’eruzione cutanea intorno agli occhi, al naso, alla bocca e sui glutei. Il sistema immunitario può essere compromesso, con conseguente insorgenza di numerose infezioni. La crescita dei bambini può essere alterata.

Diagnosi della carenza di zinco Valutazione medica

Risposta agli integratori di zinco

Esami del sangue e delle urine Il medico sospetta la carenza di zinco sulla base delle circostanze, dei sintomi e della risposta agli integratori di zinco della persona. Vengono inoltre eseguite delle analisi del sangue e delle urine che però potrebbero non rilevare in modo accurato il livello di zinco.